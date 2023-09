Florile au avut întotdeauna o semnificație specială în relația lor, iar Ilie Năstase face orice să își impresioneze soția.

„Da (n.r. Ilie Năstase ține cont de faptul că ea a spus că n-ar putea să trăiască fără flori), și aseară mi-a luat un buchet imens de trandafiri, cu crini, îl am pe masă. Da (n.r. florile sunt cel mai frumos cadou pentru ea). Trebuie să recunosc că eu nu stau în casă fără flori”, a spus Ioana pentru Spynews.

Ioana Năstase recunoaște că ar vrea să devină mamă de fată

„Eu îmi doresc din suflet o fetiță, chiar îmi doresc, dar acum Dumnezeu știe când, cum, cu cine, în ce fel”, a spus Ioana Năstase, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

„Voi știți că băiatul meu are o fetiță, iar acel magazin este unul mai deosebit, cu lucruri mai deosebite, iar doamna de acolo când primește marfă mă sună, iar eu am fost să-i cumpăr nepoatei hăinuțe. Nici vorbă însă de sarcină sau așa ceva. Eu mi-am dorit foarte mult și o fetiță, iar dacă Teuțu, băiatul meu, a avut el parte, atunci o răsfățăm pe ea, întotdeauna încerc să-i cumpăr ce e mai frumos. Dar se și vedea că mă uitam la hăinuțe de vreo 4 anișori, nu de bebeluș”, a spus Ioana Năstase pentru sursa citată.

De-a lungul relației lor, Ioana Năstase și Ilie Năstase au fost de mai multe ori la un pas de despărțire sau chiar de divorț, acum ceva vreme, ea chiar a depus actele pentru separarea legală. L-a iertat și i-a mai dat o șansă pentru că ea considera că el are nevoie de sprijinul ei. „Nici vorbă de înșelat. Nu am simțit niciodată acest lucru din partea lui, nici nu m-a interesat. Iar eu mi-am văzut de treaba mea. Nu poate să-mi reproșeze nimeni, nimic. Oamenii interpretează mereu. Împăcările nu au fost datorită faptului că mi-a oferit mie cadouri, sub nicio formă. Niciodată nu m-am împăcat cu el și a doua zi să-mi ofere un cadou.

Împăcările au fost de altă natură. Că se simțea foarte rău, că i s-au spart… nu știu ce probleme avea pe la cap. Tind să cred că Ilie s-a folosit de aceste lucruri atunci când voiam să divorțăm. A profitat un pic de bunătatea mea. Mă mai aștept și la altele. Nu pot să dau exemple, dar, dacă a făcut asta…”, a dezvăluit Ioana Năstase în luna noiembrie a anului trecut.