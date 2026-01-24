Apariția Ioanei Stan, soția lui Radu Drăgușin, la petrecerea de nuntă a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai comentate momente ale evenimentului. Ținuta purtată de aceasta a atras toate privirile, iar detaliile legate de rochie au stârnit rapid curiozitatea invitaților și a celor din mediul online.

Nunta a avut loc într-o locație de poveste, unde eleganța și rafinamentul au fost la ele acasă. După ceremonia civilă, mirii au organizat o petrecere discretă, dar atent pusă la punct, cu accente sofisticate și alegeri stilistice care au ieșit din tipare.

Dacă la cununia civilă Ioana Stan a optat pentru o rochie aparent simplă, cu un croi impecabil, adaptată sezonului rece și care i-a pus în valoare silueta, la petrecere mireasa a schimbat registrul. Rochia de seară a fost piesa de rezistență a întregului eveniment.

Cu umerii goi, croială lungă până în pământ, talia delicat evidențiată, mâneci lungi și accente spectaculoase din pene, ținuta a impresionat prin finețe și rafinament. Silueta, materialele fluide și detaliile atent lucrate au transformat apariția Ioanei într-una memorabilă.

Inițial, în spațiul public s-a vehiculat că rochia ar fi fost semnată de celebrul designer sirian Rami Al Ali și că ar fi costat aproximativ 8.000 de lei. În realitate însă, creația îi aparține unui designer din România, Nicoleta Negura, care a realizat rochia manual, cu o atenție deosebită la fiecare detaliu.

„Ioana a ajuns la mine printr-o recomandare, iar chimia a fost prezentă încă de la primul telefon. În doar câteva ore am realizat schițele, am achitat avansurile și ne-am pus pe treabă. Tot acest proces s-a desfășurat într-un timp extrem de scurt, doar două luni, deoarece nici ei nu au știut cu mult timp înainte data cununiei. Chiar și așa, am reușit să ducem totul la bun sfârșit, fără compromisuri, cu aceeași atenție la detalii și dorință ca fiecare rochie să fie perfectă.

Am văzut-o pe Ioana doar la prima probă. Gândul că următoarele probe urmau să aibă loc doar în București și nu la Neamț, unde este întreaga echipă de producție și inginerii, m-a speriat puțin, dar nu am dat înapoi. Rochiile s-au realizat în doar trei probe. Ea mă anunța când ajungea pentru o zi din Londra, iar eu mă mobilizam să fiu prezentă în București.

Ioana este un copil cu o educație aparte, cu un bun simț pe care rar îl mai întâlnești în zilele noastre. Este o femeie puternică, care își cunoaște foarte bine corpul și știe ce i se potrivește încă de la primele discuții. Dacă multe dintre noi, având o siluetă tip clepsidră, ne dorim să ascundem acest lucru, în special șoldurile, ea și-a dorit exact opusul, să le punem în evidență. Este semnul clar al unei femei care își iubește corpul”, a declarat Nicoleta Negura pentru VIVA!.

Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin, a avut două ținute în ziua cea mare

Creatoarea a vorbit laudativ despre colaborarea cu soția fotbalistului, subliniind că piesa a fost realizată din materiale naturale, cu accent pe croială, proporții și ornamente delicate. Valoarea finală a rochiei a reflectat, astfel, măiestria execuției și timpul investit în realizarea ei.

„Ioana și a ales două modele de rochii de la care am pornit, pe care le am adaptat perfect corpului ei și țesăturilor noastre naturale.

Prima rochie a avut un croi clasic, dar spectaculos, fiind confecționată din crep de mătase și tafta de mătase. A doua rochie a fost realizată din tafta de mătase, accesorizată cu pene naturale de struț. Întregul proiect a fost construit cu materiale naturale, execuție manuală și atenție extremă la detalii, rezultând două piese unice, create special pentru ea, cu o valoare totală de 7.000 de euro.

A fost una dintre cele mai frumoase colaborări. Am comunicat zilnic și de câteva ori pe zi, inclusiv în ziua evenimentului, nu doar din dorința ca totul să fie perfect, ci pentru că ea a știut să comunice exact ce își dorește. Aceasta este esența în confecționarea unei rochii.

Consider că a făcut cea mai bună alegere, perfect adaptată corpului ei și trăsăturilor feței, extrem de fine. Ioana este o femeie naturală, fără intervenții, iar acest lucru o face cu atât mai specială”, a adăugat aceasta.

Cel mai probabil, Ioana Stan s-a inspirat din creațiile lui Rami Al Ali, însă a ales să colaboreze cu un atelier din România pentru a se asigura că rochia va fi perfect adaptată siluetei sale și va arăta impecabil în ziua cea mare.

Radu Drăgușin și Ioana Stan au avut un tort atipic la nuntă

Pe 20 ianuarie 2026, Radu Drăgușin și Ioana Stan și-au unit destinele la starea civilă, într-un cadru elegant și discret. Fotbalistul a optat pentru un costum simplu, într-o nuanță ciocolatie, fără detalii extravagante, lăsând întreaga atenție să se îndrepte către mireasă.

Pe parcursul zilei, Ioana a schimbat mai multe ținute, fiecare aleasă atent pentru momentele-cheie ale evenimentului. Un alt detaliu care a atras atenția a fost alegerea tortului: în locul unui desert impunător, cu mai multe etaje, mirii au preferat un tort Tiramisu, cu un singur nivel, personalizat cu data nunții – 20 ianuarie 2026.

