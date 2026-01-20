Radu Drăgușin, în vârstă de 23 de ani, a trăit astăzi unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Fundașul echipei naționale a României s-a cununat civil cu Ioana Stan, aleasa inimii sale, într-un eveniment restrâns care a avut loc în București.

Momentul ales este cu atât mai special cu cât ceremonia s-a desfășurat chiar în ziua în care Tottenham se duelează cu Borussia Dortmund în Champions League. Neaflat în lotul pentru această competiție, Radu Drăgușin a profitat de pauza competițională pentru a-și uni destinul cu cea care îi este alături deja de 6 ani.

O poveste de dragoste începută la Juventus

Radu Drăgușin și Ioana Stan formează un cuplu de aproximativ șase ani, relația lor începând pe vremea când fotbalistul evolua la Juventus. De-a lungul timpului, cei doi au preferat discreția, apărând rar în lumina reflectoarelor, însă au construit o relație solidă, departe de agitația mediatică.

În octombrie 2025, internaționalul român și-a cerut iubita în căsătorie, iar acum, la doar câteva luni distanță, cei doi au decis să oficializeze relația prin cununia civilă.

Eveniment restrâns, alături de familie și apropiați

Cununia civilă a avut loc la Primăria Sectorului 1, într-un cadru intim, la care au participat doar membrii familiei și câțiva apropiați. Printre cei prezenți s-a numărat și Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin.

La eveniment și-au făcut apariția și fratele fotbalistului, alături de soția sa din Guineea Ecuatorială, dar și sora lui Radu Drăgușin, care a ajuns la scurt timp după restul invitaților.

„(n.r. – Ce îi urați băiatului) Sănătate, Casă de piatră și restul…au ei grijă. (n.r. – Sunteți emoționat?) Dumneavoastră ce credeți? Deși nu e primul copil care mi se căsătorește, e normal să fie și emoții. (n.r. – Cum ați recționat când ați văzut-o prima dată pe aleasa inimii lui?) Am avut așa un sentiment că e parte din familie. (n.r. – Ce urmează pentru Radu în carieră?) El știe cel mai bine ce urmează, nu putem decât să fim alături de el și îi urez să fie sănătos. Cu sufletul sunt alături de el și de decizia lui. Nu putem decât să ne dorim să fie la Mondial. Toți jucătorii sunt importanți, importantă e victoria (n.r. – cu Turcia)”, a declarat Dan, tatăl lui Radu Drăguşin, înainte de cununia civilă.

Cununia civilă vine într-o perioadă intensă și din punct de vedere profesional pentru Radu Drăgușin. În ultima vreme, fundașul a fost în centrul unor zvonuri de transfer, fiind dorit de cluburi importante precum AS Roma și RB Leipzig, informații care au alimentat speculațiile privind o posibilă plecare de la Tottenham.

Indiferent de ce va urma în carieră, ziua de astăzi rămâne una memorabilă pentru internaționalul român, care a ales să își pună pe primul loc viața personală.

