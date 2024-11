În timpul unei probe infernale de pe Drumul Zeilor, Ioana State și Mane Voicu au avut de așteptat ore întregi în traficul infernal din Indonezia, până să găsească o mașină care să îi ducă la destinație.

După ce i-a încântat auzul șoferului care îi ducea la următoarea cursă cu melodia „Casa părintească nu se uită”, Iona State a avut un moment în care a cedat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Bunica mea, din partea tatălui, a avut doi băieți. Iar fratele tatălui meu a murit foarte tânăr, la 30 de ani, într-un accident de mașină. În anul în care a murit el, nu erau telefoane ca acum. Erau doar telegrame. În 1994 a murit el. Fiind la vreo 200 de kilometri distanță de București, unde locuia fratele tatălui meu, bunica mea a aflat că băiatul ei a murit printr-o telegramă. Nu avea detalii, ce s-a întâmplat. Era foarte tânăr și a lăsat în urmă doi copii”, a povestit Ioana State, cu ochii în lacrimi, la Antena 1.

Ioana State a vorbit pentru prima oară despre problemele cu greutatea

În cadrul unui interviu, Ioana State a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în adolescență. Lupta cu kilogramele în plus i-a marcat viața socială.

Recomandări Soțiile lui Beniamin Lup, liderul unui ONG cu relații în SUA, moarte în condiții suspecte în România și Republica Moldova. Alte două partenere, date în judecată după ruperea relațiilor

„Nu e prima dată când vorbesc despre asta. Am mai făcut-o recent și într-un context diferit pentru a ridica un semnal de alarmă legat de afecțiunile psihice. Poate e mult să spun afecțiuni psihice, dar sunt foarte mulți tineri care intră în depresie sau dezvoltă tulburări de anorexie sau bulimie din cauza asta.

Eu am fost o adolescentă obeză. La 16 ani am atins apogeul greutății mele, 110 kg (…). Nu regret că am trecut prin toate astea pentru că am crescut ca un adult cu o maturitate aparte, un mod aparte de a reacționa la criticile celor din jur (…).Nu depinde starea mea de fericire de numărul de kilograme pe care îl am”, a spus Ioana State pentru catine.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News