Ion Țiriac a fost plasat de revista Capital pe locul trei în locul celor mai bogați oameni din România, însă nu s-a considerat niciodată împlinit din toate punctele de vedere. În cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent, miliardarul a vorbit și despre viața sa personală și a dezvăluit care este cel mai mare regret pe care îl are. Întrebat ce i-ar spune bătrânul Țiriac tânărului Țiriac, el declară că îi pare rău că nu și-a putut întemeia o adevărată familie.

„Nu i-aș putea spune nimic pentru că sunt epoci cu totul diferite. Până și Ilie Năstase, care e cu șapte ani mai mic decât mine, a trăit altfel. Eu sunt băiatul cu războiul. Am trăit războiul cu tot ce a însemnat, bombe, avioane. Și am trăit și prin anii 1950, care au fost ani grei, din toate punctele de vedere. Dar lucrurile au mers mai departe și nu pot regreta nimic. Singurul lucru pe care totuși pot spune că îl regret este că nu mi-am putut face o familie adevărată. Să merg la serviciu la 8 dimineața, să termin la 17, să am 20 de copii care să alerge în jurul meu și așa mai departe. Pentru că eu am fost tot timpul cu mai puțin talent și cu mai multă muncă. Am încercat întotdeauna să fiu un pic mai bun mâine decât azi. Și asta, la un moment dat, preia controlul asupra ta. Și asta înseamnă că nu îți poți împărți timpul”, a dezvăluit Ion Țiriac, conform ziare.com.

Deși are tot ce își dorește și pare că nu îi lipsește nimic, miliardarul nu s-a simțit niciodată împlinit din toate punctele de vedere. Are o avere estimată la două miliarde de euro, însă una dintre cele mai mari dorințe ale sale a fost să își întemeieze o familie, cu mulți copii.

Ion Țiriac are trei copii: Ion, Karim Mihai și Ioana. El a fost căsătorit o singură dată pentru o perioadă scurtă de timp, între 1963 și 1965, cu Erika Braedt.

FOTO: Hepta

