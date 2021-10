După ce timp de mai bine de 12 ani Ionela Lucan a lucrat pentru Antena 1, acum prezentatoarea a anunțat că pleacă de la „Observator”. Decizia sa a luat pe multă lume prin surprindere, însă aceasta susține că a luat hotărârea alături de familie.

Ionela Lucan și-a dat demisia de la „Observator”, însă nu excluse posibilitatea de a se întoarce pe micul ecran la un moment dat. Jurnalista se va dedica proiectelor personale și a mulțumit celor care i-au fost alături în tot acest timp.

„Dragilor, împărtășesc cu voi o decizie pe care am luat-o foarte greu și pe care o cântăresc de luni de zile, dar până la urmă, lucrurile s-au ales pur și simplu: mă despart de Observator după mai bine de 12 ani, timp în care am trecut prin toate stările posibile, am străbătut țara în căutare de știri și, de multe ori, și continentul.

Motivele sunt mai multe, dar principalul are legătură cu faptul că am hotărât, alături de familia mea, să testăm un alt ritm de viață.

Vă las pe mâini foarte bune, colegii mei vor anunța în curând cine va prezenta mai departe jurnalul în diminețile de weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută. Pe curând :)”, a scris prezentatoarea pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Mihaela Călin și Mihai Jurca prezintă „Observatorul” de la ora 6:00, la Antena 1

La pupitrul „Observatorului” de la ora 6:00 din weekend, telespectatorii îi vor putea urmări, începând cu acest sfârșit de săptămână, pe Mihaela Călin și Mihai Jurca.

„Promisiunea mea și a echipei pentru toți cei care ne privesc sau vor alege să ne privească de acum încolo este că vor găsi la «Observator», în fiecare dimineață, același profesionalism și energia de care au nevoie pentru a-și începe ziua așa cum trebuie!”, a declarat Mihaela Călin. „Sunt încântat de acest nou proiect! Diminețile de weekend trebuie să fie amestecul perfect de informații și bună dispoziție și asta ne vom strădui să facem împreună”, a spus Mihai Jurca.

De luni până vineri, Iuliana Pepene și Bogdan Alecsandru sunt primii care aduc știrile în casele românilor, la „Observatorul” de la ora 6.00. În fiecare dimineață, evenimentele zilei, dar și informațiile despre vreme, tehnologie și sănătate sunt adunate, selectate și prezentate de o echipă a cărei prioritate este ca fiecare telespectator să iasă din casă pregătit pentru ziua pe care o începe.

Citeşte şi:

Cum a apărut Loredana Groza în sala de sport. Și acolo se îmbracă provocator

Viorica de la Clejani a răbufnit după ce a fost întrebată câți bani a luat să spună că are COVID-19: „Să nu mai vorbiți prost de doctori, fraților!”

Romanița Iovan și fiul Albert, născuți în aceeași zi, la 42 de ani diferență. Au sărbătorit împreună, pe circuit

PARTENERI - GSP.RO Cine sunt Claire și Emilie Alexandresco. Se aflau în avionul prăbușit cu milionarul Dan Petrescu

Playtech.ro Unde se ducea milionarul Dan Petrescu, de fapt. Acum ea a rămas singura supraviețuitoare a familiei

Observatornews.ro Cine moștenește averea lui Dan Petrescu: lasă în urmă 3 miliarde de euro și mama de 100 de ani e singura rudă

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2021. Balanțele sunt în elementul lor, dar nu e doar un lucru bun, pentru că vine și cu capcane

Știrileprotv.ro Anunțul lui Zuckerberg, după ce Facebook, Instagram şi WhatsApp au reînceput să funcţioneze. Ce se întâmplă cu rețelele sociale

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!