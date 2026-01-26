Cu această ocazie, artistul a publicat pe Facebook mai multe imagini surprinse la Cimitirul Bellu din București, acolo unde este înmormântat tatăl său.

La mormântul lui Ion Dolănescu

Fotografiile arată un mormânt atent îngrijit, decorat cu numeroase flori proaspete, coroane și candele aprinse. Monumentul funerar este dominat de un bust al lui Ion Dolănescu, amplasat pe un soclu din piatră, peste care este așezată o banderolă tricoloră.

La baza monumentului se pot observa mai multe aranjamente florale, lumânări roșii și galbene, precum și o icoană sprijinită pe piatra funerară. Pe marmură sunt așezate flori tăiate, semn al omagiului adus în ziua aniversară. De asemenea, în imagini apare și o fotografie a artistului Ion Dolănescu, încadrată și așezată pe monument, întregul ansamblu sugerând respectul și memoria păstrate de familie și admiratori.

Alături de imaginile postate, Ionuț Dolănescu a transmis un mesaj scurt și solemn, prin care și-a exprimat gândurile față de tatăl său: „Dumnezeu să-l odihnească în Pace și Lumină!”. Postarea a fost apreciată și distribuită de numeroși utilizatori, mulți dintre ei lăsând mesaje de comemorare și respect pentru unul dintre cei mai cunoscuți interpreți ai muzicii populare românești.

Ionuț Dolănescu a avut de tras din cauza celebrității părinților săi

Ionuț Dolănescu a avut de tras din cauza celebrității părinților săi. Artistul nu a ascuns faptul că, nu de puține ori, oamenii l-au comparat cu regretatul Ion Dolănescu și cu Maria Ciobanu.

Chiar dacă mulți cred contrariul, artistului nu i-a fost deloc ușor să răzbată în muzică, dat fiind faptul că era fiul a doi dintre cei mai mari cântăreți de muzică populară de la noi.

„A fost destul de împovărător. Nu e ușor să fii copilul unor mari vedete, al unor artiști foarte populari, ca părinții mei. A trebuit să-mi demonstrez valoarea. De cele mai multe ori, oamenii m-au comparat cu părinții mei, mi-a fost greu să suport această comparație”, a declarat Ionuț Dolănescu pentru Libertatea.

Artistul a povestit și cum a reușit să se impună pe piața muzicală de la noi și să devină tot mai căutat și mai apreciat.

„Încet, încet, mi-am creat un repertoriu propriu. Iar Doinița (n.r. – soția sa, despre care spunea că se iubesc la fel ca-n prima zi) mă ajută în arta creației. Ea îmi creează melodii, e mereu alături de mine și pe scenă, și acasă”, a adăugat el.