Invitat la emisiunea moderată de Bianca Drăgușanu la Kanal D2, „Detectorul de miniciuni”, Dinu Maxer a povestit o întâmplare destul de stânjenitoare, care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni.

Cei doi foști soți au mers în Giurgiu, la un eveniment pe care îl aveau de prezentat, iar acolo Deea Maxer a venit însoțită de noul ei iubit, Robert. Dinu Maxer a povestit că la un moment dat a surprins-o pe fosta sa soție în timp ce se săruta cu iubitul ei. Deși pentru mulți ar fi fost o situație stânjenitoare, artistul spune că nu a avut niciun fel de sentiment când a văzut-o pe aceasta în ipostaze tandre cu Robert.

„Acum mă gândesc că ți-aș mai da o altă știre bombă, nu de alta dar ești prietena mea de atâta timp. Fără să vreau, la evenimentul de care s-a scris atâta, unde a fost el și unde n-a venit prin surprindere. N-am fost pus în fața faptului, știam că va fi acolo, ba dimpotrivă am stat de vorbă. La un moment dat, ducându-mă să o chem pe Deea pentru un anumit moment, am avut un botez atipic, trebuia să prezentăm mult mai des.(…) Ducându-ma afară unde stăteau ei la o masă să îi chem, i-am văzut sărutându-se și n-am simțit nimic, un gol în stomac, o supărare, ceva.(…) Mi-am permis să o spun și public, am persoane care nu mă cred, atunci povestesc lucrul acesta ca să mă înțeleagă”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”.

Recomandări Lecția grevei și cosmica ipocrizie a unui deceniu de „România educată”: când nu faci ce spui că faci, criza devine sistemică

Deea Maxer și-a cumpărat apartamentul chiar în ziua în care a semnat actele de divorț. Dansatoarea locuiește în același bloc cu soțul ei, dar la etaje diferite. „În aceeași zi. Când s-a semnat cererea de divorț, în aceeași zi, a semnat și pentru apartament”, spus Dinu Maxer.

„Era violent verbal, irascibil, Dinu nu se iubea pe el”

În urmă cu câteva săptămâni, Deea Maxer a vorbit în emisiunea lui Cătălin Măruță despre fostul ei soț. Dansatoarea spunea că Dinu devenise violent verbal, irascibil și nu mai avea grijă de el.

„La detașare a dus nepotrivirea de caracter, incompatibilitatea și lipsa calmității. Era irascibil. Îi sărea sosul picant. Era violent verbal, irascibil, Dinu nu se iubea pe el. Nu am cum să iubesc un om care nu are grijă de el. Toate astea au dus la divorț. Eu îl știam de acasă, tu de la TV, e o mare diferență între cele două variante”, a declarat Deea Maxer, în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV.

Recomandări Avertisment: „Momentul Inteligenței Artificiale seamănă cu momentul în care am interzis clonarea umană”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Și a continuat: „Nu pot să spun că au fost ani cu probleme, dar au intervenit tot felul de lucruri în ultimii ani, care ne-au dus în pragul să luăm această decizie. Nu regret absolut nimic.

A fost un șoc pentru toată lumea, dar nu a fost o decizie luată de ieri pe azi, a fost o chestie gândită, calculată, încercând să reparăm și când și Dinu s-a convins de faptul că nu funcționăm, na, am luat decizia. Dar există viață după divorț și vreau să zic că nu am divorțat de Dinu pentru că cineva a înșelat pe altcineva, nu a existat așa ceva, ci doi oameni care și-au schimbat principiile de viață”.

Playtech.ro Regele Charles, ULUIT de ce i-a spus un român în timpul plimbării! Nu s-a putut abţine, s-a schimbat la faţă

Viva.ro Ce s-a văzut pe chipul soțului Danei Roba, când a ajuns în fața judecătorilor. Ce a plănuit după ce a lovit-o cu ciocanul în cap

Libertateapentrufemei.ro Viața nefardată a lui Stephan Pelger. Ce s-a întâmplat cu singura lui iubire: «Mama știa că suntem împreună, ea l-a îngrijit până în ziua în care a murit»

FANATIK.RO Top 5 alimente care pot fi consumate și după ce expiră. Mulți le aruncă, dar ele sunt sigure în continuare

Știrileprotv.ro „Este foarte deșteaptă”. Ce a făcut sora cea mare a copiilor dispăruți în jungla columbiană pentru a-și ține frații în viață

Observatornews.ro "Nu am fost eu. Am găsit-o moartă". Mamă ucisă cu peste 30 de lovituri de cuțit, în Italia. Floriana a încercat să se apere cu mâinile goale de furia iubitului

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Gigi Mulţescu "are început de Alzheimer"! Drama din spatele absenţei din fotbal a ex-antrenorului de la Dinamo. Ce doresc să facă acum cunoscuţii săi | EXCLUSIV

Unica.ro Sandra, de nerecunoscut la 61 de ani. Povestea uluitoare trăită cu Michael Crețu, vărul lui Mădălin Voicu