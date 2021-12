„Nu mă lăsa așa” e noua piesă lansată de Anda Adam. Cu bucurie a anunțat pe rețelele de socializare că are o nouă melodie. „Sunt fericită să lansez un nou single pentru voi: «NU MĂ LĂSA AȘA» by HaHaHa Production. Sper ca fiecare dintre voi să se regăsească în mesajul acestei piese… LIKE, SHARE, LOVE U”, a transmis artista pe Facebook și Instagram.

De data aceasta, nu versurile sunt cele care atrag atenția, ci videoclipul. De obicei, unii cântăreți preferă să angajeze actori pentru clipurile pieselor lor, însă alții preferă să fie chiar ei protagoniștii. Așa s-a întâmplat și în cazul acesta, când Anda Adam și Yosif Mahaci sunt filmați în ipostaze provocatoare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Îndrăgostiții sunt surprinși în pat, bărbatul este la bustul gol, iar Anda Adam poartă lenjerie intimă. O altă scenă îi înfățișează pe cei doi la duș.

A cerut-o în căsătorie

În luna octombrie, Anda Adam a fost cerută de soție, în Cappadocia, de noul iubit. Atunci, ea a făcut declarații: „Mi-a pregătit o vacanță surpriză unde mi-a făcut și o altă surpriză! Am avut parte de o experiență inedită, într-o locație în care zboară zeci de baloane. A pregătit un shooting foto cu un fotograf de acolo și a pus la cale o cerere în căsătorie. A fost cred că unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea și nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta. Este o destinație pe care voiam să o vizităm de mult, el a vrut să îmi facă o surpriză, să mă ducă aici, în Cappadocia.

A fost foarte emoționant, nu mă așteptam, am plâns de bucurie… Toți oamenii din baloane care treceau pe deasupra noastră ne felicitau și ne făceau cu mâna. A fost ca într-un film, parcă nici nu îmi vine să cred că a fost totul o realitate. Nu mai credeam sau nu mai speram că o să se întâmple acest lucru… Când vom decide și ziua nunții vă vom anunța”.

Citeşte şi:

Vica Blochina l-a înșelat pe Victor Pițurcă de mai multe ori în cei 16 ani de relație: „Bărbații respectivi erau mult peste el, ca bani, ca vârstă”

Cine este Sebastian Dobrincu, juratul de la „Imperiul Leilor” sezonul 3. A fondat trei companii care l-au făcut milionar

Ce cadou a primit Ștefan Bănică jr din partea Violetei și a fratelui ei, Radu. Abia acum s-a aflat. „M-am gândit la ceva modern”

PARTENERI - GSP.RO Cu cine a fost filmată Anamaria Prodan la Adu Dhabi: „Cine face asta, fraților!?”. Gestul făcut de impresară

Playtech.ro Andreea Berecleanu a primit o lovitură cruntă. Fostul ei soț, Andrei Zaharescu, se bucură deja

Observatornews.ro "Scumpetea lu' bunica. Unde te duci?". Jale mare la înmormântarea Ioanei. Studenta ucisă în Iași, condusă pe ultimul drum în sicriu alb și rochie de mireasă

HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2021. Săgetătorii devin mai atenți la cheltuieli, venituri și tot ce este legat de resursele necesare traiului

Știrileprotv.ro Care sunt filmulețele postate de Cristi Danileț pe TikTok. Godină: Dictaturile au început mereu timid

Telekomsport Alexandra Becali a dărâmat toate barierele. Ce informaţie a apărut despre fiica mijlocie a lui Gigi Becali

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool