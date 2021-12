Schimbare neașteptată în emisiunea de modă de la Kanal D. Anda Adam s-a retras „Bravo, ai stil! Celebrities” spre uimirea telespectatorilor. Artista a avut un discurs după ce și-a terminat momentul din Gala cu numărul 14. Ea a început prin a mulțumi oamenilor care au susținut-o în toată această perioadă.

„Vă mulțumesc mult de tot. Pentru noi, sunteți foarte importanți și vă mulțumim că ne susțineți aici în acest show frumos și pe mine și pe colegele mele și nu vreau decât să vă urez o lună decembrie exact așa cum visați cu multă iubire și sănătate alături de cei pe care îi iubiți. Atât am de spus!”, a spus Anda Adam.

Motivul pentru care Anda Adam s-a retras de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Anda Adam a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, însă din cauza unor probleme personale a fost nevoită să se retragă. Cântăreața a mărturisit că ar putea pleca în orice moment în America, acolo unde locuiește mama ei, pentru a-i fi alături. Mama Andei Adam ar putea să treacă printr-o intervenție chirurgicală și nu are pe nimeni alături acolo.

„M-am simțit foarte bine alături de voi și de tine Ilinca și de voi, dragi jurați, dar este momentul să mă retrag din această competiție din cauza unor probleme personale care necesită deplasarea mea în străinătate cu un membru al familiei așa că o să mă uit cu mare drag și cu plăcere la voi în fiecare seară.

A fost o plăcere pentru mine să împart acest platou cu voi toți. Vă doresc Sărbători Fericite și sper că într-un final cei pe care îi iubesc să fie sănătoși și totul să se termine cu bine și am ales să mă retrag din aceasta competiție pentru că familia mea și sănătatea este mai importantă decât orice. Sper că cei de acasă mă vor înțelege și vor fi alături de mine așa cum au fost de 22 de ani.

Este vorba de mama mea. Ea trăiește în Statele Unite de 20 și ceva de ani și este foarte posibil să sar într-un avion și să fiu alături de ea în cazul în care vă face o operație. Din păcate, este singură, nu s-a recăsătorit. Nu există niciun alt membru al familiei mele acolo. Părinții mei sunt despărțiți, tatăl meu trăiește în Australia. Nu are decât două prietene și o vecină și dacă vă trece printr-o intervenție chirurgicală, eu va trebui să-i fiu alături indiferent de proiectele pe care le am. Nu am știut că există și lucruri în viață care pot să îți sucească tot sensul sau cursul lucrurilor”, a spus Anda Adam cu ochii în lacrimi.

