„Mi-a pregătit o vacanță surpriză unde mi-a facut și o altă surpriză! Am avut parte de o experiență inedită, într-o locație în care zboară zeci de baloane. A pregătit un shooting foto cu un fotograf de acolo și a pus la cale o cerere în căsătorie.

A fost cred că unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea și nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta. Este o destinație pe care voiam să o vizităm demult, el a vrut să îmi facă o surpriză, să mă ducă aici, în Cappadocia.

Bineînțeles că m-am gândit că ar fi superb, odată ajunși acolo, să facem și o ședință foto, este foarte instragamabil locul”, a spus Anda Adam într-un interviu, potrivit Spynews.

„El, între timp, a pus la cale, fără ca eu să stiu, toate detaliile ca să îmi facă surpriza, să pregătească momentul cererii în căsătorie.

Am ajuns eu ca o floricică, la 5 dimineata, la sedinta foto. Când am terminat de fotografiat si m-am intors la iubitul meu, el deja era in costum, cu cutia cu inelul pregătite; s-a asezat in genunchi si m-a întrebat dacă vreau sa fiu sotia lui”, a mai spus ea.

„A fost foarte emotionant, nu mă asteptam, am plâns de bucurie… Toti oamenii din baloane care treceau pe deasupra noastra ne felicitau si ne faceau cu mâna. A fost ca într-un film, parcă nici nu imi vine să cred că a fost totul o realitate. Nu mai credeam sau nu mai speram ca o să se intample acest lucru… Când vom decide și ziua nuntii va vom anunta”, a mai spus Anda Adam.

