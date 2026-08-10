TIR-ul a intrat pe contrasens și s-a trezit în fața unui Duster

Momente de panică s-au produs, duminică, la Pomigliano d’Arco, unde un TIR a intrat pe contrasens pe rampa de acces către autostrada A16, existând riscul producerii unui accident frontal.

Șoferul camionului s-a trezit brusc în fața unei mașini care circula regulamentar și a reușit să evite impactul printr-o frânare de urgență.

Manevra a avut însă o altă consecință: o parte din încărcătura transportată a ajuns peste autoturism. Potrivit ilfattovesuviano.it, a fost vorba despre aproximativ 18 tone de deșeuri de roșii, care s-au vărsat din camion și au acoperit aproape complet mașina, colorând-o în roșu.

Incidentul s-a produs pe rampa de acces către autostradă

Incidentul a avut loc pe rampa de acces către autostradă de pe strada Passariello. Din motive care nu au fost încă clarificate, șoferul autotrenului ar fi intrat pe rampă pe sensul opus de mers. La scurt timp, acesta s-ar fi trezit în fața unui autoturism Dacia care circula regulamentar. Riscul unei coliziuni frontale a fost imediat, astfel că șoferul camionului a reacționat printr-o frânare de urgență și a reușit să evite impactul.

Frânarea bruscă a provocat însă deplasarea încărcăturii, iar o cantitate considerabilă din materialul transportat a ajuns peste mașină.

Prima imagine văzută de echipele de intervenție a fost una neobișnuită: autoturismul a rămas aproape complet acoperit de roșii, care au ajuns atât pe caroserie, cât și pe o parte a carosabilului.

Rampa a fost închisă pentru operațiunile de curățare

Poliția Municipală a intervenit imediat, iar agenții au închis rampa de ieșire de pe A16 și au solicitat intervenția Protecției Civile locale pentru furnizarea apei și sprijin în operațiunile de curățare a vehiculelor implicate și a tronsonului de carosabil aflat în administrarea municipalității.

Agenții Poliției Municipale au efectuat, de asemenea, verificări asupra șoferului TIR-ului, care a fost sancționat pentru circulația pe contrasens pe autostradă, fiind dispusă și măsura imobilizării administrative a vehiculului. În urma verificărilor efectuate ulterior, autoritățile au constatat că autotrenul era deja supus unei măsuri de sechestru fiscal.

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