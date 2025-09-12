Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a pășit la doar 18 ani pe urmele mamei sale, debutând pe podiumul internațional al Festivalului Transilvania Fashion de la Cluj-Napoca. Evenimentul, desfășurat în perioada 11-14 septembrie 2025, transformă Clujul în capitala modei internaționale, reunind peste 100 de designeri din 12 țări.

Podiumurile au fost amplasate în două locații emblematice – Casino Centru de Cultură Urbană și Cinema Teatru „Florin Piersic” -, unde tânăra Irina a strălucit printre modelele acestei ediții, impresionând prin grație și naturalețe.

Înainte de eveniment, Irina a împărtășit pe rețelele sociale imagini de la repetiții, unde a arătat cum învață să defileze cu încredere, pregătindu-se să calce pe urmele Monicăi Gabor în lumea modei.

Deși își dorește să urmeze o carieră în medicină, Irina Columbeanu demonstrează că are și atuurile necesare pentru a fi model, continuând, astfel, moștenirea mamei sale pe podiumurile de modă.

Unde se mută Irina Columbeanu

În ciuda distanței, Irina Columbeanu nu a încetat să-i fie alături tatălui său, care în prezent locuiește la un cămin de bătrâni din Ghermănești. De câte ori are ocazia, tânăra revine în România pentru a-l vizita și pentru a petrece timp cu el. Aflat într-o situație delicată de sănătate și financiară, Irinel Columbeanu primește sprijin emoțional constant din partea fiicei sale.

Irina a crescut în România și are multe amintiri frumoase legate de anii copilăriei petrecuți aici. Acest atașament față de țară a determinat-o să ia în considerare ideea de a urma Facultatea de Medicină din Cluj. Totuși, planurile ei s-au modificat recent, după ce i s-a oferit oportunitatea de a studia la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA – New York University.

Astfel, Irina Columbeanu se pregătește să înceapă o nouă etapă în viața sa și să se mute în New York, renunțând la viața din Malibu. „Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mărturisit Irina Columbeanu în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

