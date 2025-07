Irina Columbeanu, fiica fostului cuplu Irinel Columbeanu și Monica Gabor, a vorbit deschis și emoționant despre relația specială pe care o are cu Mr. Pink, actualul partener al mamei sale. Invitată în emisiunea „La Măruță”, Irina a mărturisit că îl consideră pe Mr. Pink o figură paternă importantă în viața ei.

Irina Columbeanu a fost vegetariană 5 ani

Cei doi petrec mult timp împreună, mergând la restaurante, conducând și bucurându-se de momente simple, dar pline de căldură. Irina a vorbit și despre pasiunea lui Mr. Pink pentru gătit. Tânăra a povestit și despre perioada în care a fost vegană timp de cinci ani, influențată de documentare care i-au schimbat perspectiva asupra alimentației. Cu toate acestea, în prezent a revenit la un regim echilibrat, ascultându-și nevoile corpului. „Eu am fost vegană pentru 5 ani și acum pot să apreciez carnea pe care o face. Am fost vegetariană, pentru că m-am uitat la niște documentare și m-au afectat foarte mult. N-am mai mâncat carne pentru 5-6 ani, dar anul trecut am început din nou, pentru că a simțit corpul meu nevoia.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Recomandări Dorin Tudora, directorul CONPET, plătit cu 14.000 de euro lunar. Și-a prelungit mandatul printr-un șiretlic legal: „Nici n-am reușit să procesez informația”

Cum îl alintă Irina Columbeanu pe Mr. Pink

Cu multă naturalețe și zâmbetul pe buze, Irina a dezvăluit și cum îl alintă pe Mr. Pink. Deși nu a ajuns încă în Tibet, locul de origine al lui Mr. Pink, fiica lui Irinel Columbeanu și-a exprimat dorința de a-i cunoaște familia.

„Mr. Pink e un tată vitreg perfect. Mereu am fost apropiați și mereu a avut grijă de mine. Ne place să mergem la restaurante împreună, să conducem împreună. Îi place foarte mult să gătească pentru noi. Mâncarea pe care o face el este fenomenală. Face niște noodles foarte buni. (…) Îi spun lui Mr. Pink daddy (nr. – tati) sau mai recent dad (nr. – tata). Sau îi mai spun «Patrocle» (râde). El este din Tibet. Nu am fost la familia lui, dar mi-ar plăcea foarte mult”, a mărturisit Irina Columbeanu în emisiunea „La Măruță”.

După ce a divorțat de Irinel Columbeanu, Monica Gabor l-a cunoscut pe Mr. Pink. Bărbatul a îndrăgit-o pe Irina ca pe propria fiică și a avut grijă să nu-i lipsească absolut nimic. Fiica lui Irinel îi este recunoscătoare soțului mamei sale, căruia chiar îi spune „tati”.