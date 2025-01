Irina Columbeanu, prima apariție la 18 ani. Îmbrăcată într-o rochie foarte decoltată și cu o geantă de zeci de mii de euro, a sărbătorit la restaurant

În urmă cu 18 ani, venirea pe lume a Irinei Columbeanu a fost transmisă de televiziunea B1 TV, care la vremea aceea difuza reality-show-ul „By Monica Columbeanu”, cu Irinel Columbeanu și Monica în prim-plan. Fiica lor s-a născut pe 17 ianuarie 2007, la ora 19.53, la Spitalul Elias din Capitală.

Acum, tânăra a devenit majoră. Irina Columbeanu a împlinit 18 ani, iar această vârstă a surprins-o în Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a mutat de câțiva ani alături de Monica Gabor, mama ei, și partenerul acesteia Mr. Pink.

Cum a apărut Irina Columbeanu la 18 ani

Ziua majoratului a fost marcată discret de Irina Columbeanu, care a publicat pe Instagram câteva imagini din timpul petrecerii, lăsându-și urmăritorii de pe rețelele sociale să admire ținuta sa impecabilă. Fiica Monicăi Gabor a ales o rochie neagră foarte decoltată, accesorizată cu o geantă Hermès de culoare maro, în valoare de zeci de mii de euro.

Irina Columbeanu a ieșit să sărbătorească în Santa Barbara, California, la un restaurant de sushi, acolo unde s-a bucurat de o companie plăcută, dar și de o surpriză, căci a avut baloane mari și vârsta ei. Nu a ratat ocazia de a se poza cu ele, fericită că a deveni majoră.

Tânăra nu a dezvăluit însă cine i-a fost alături, însă s-a bucurat de o urare publică de ziua ei de la mama sa. „La mulți ani iubitei mele fiice, Irina! Te ador!”, a scris Monica. Ele arată mai degrabă ca două surori, Monica etalând aceeași siluetă impecabilă, deși s-a scris că recent a devenit mămică pentru a doua oară. Monica ar fi născut un băiețel, al doilea fiu pentru Mr. Pink, afaceristul chinez având încă un băiat dintr-o relație anterioară, potrivit Cancan.ro.

Irina, în vizită la Irinel Columbeanu

În vara anului trecut, Irina Columbeanu a venit în România pentru a-și vizita tatăl, pe Irinel Columbeanu, care de doi ani locuiește într-un azil. „Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine că nu vreau să deranjez lucrurile din casa aceea de la Malibu, unde locuiește ea împreună cu mama ei și cu tatăl ei vitreg.

A venit chiar la azil, am ieșit cu ea la masă, am fost împreună și la notar ca să îi dau acordul de a călători și în alte țări unde vrea să se ducă să studieze. (…) Datorită faptului că în curând va face 18 ani, am fost curios dacă urmează să fiu bunic, dar nu mi-a spus nimic din acest punct de vedere. E cam devreme, da…”, a dezvăluit Irinel Columbeanu recent, în emisiunea „Viață fără filtru”.

