După divorțul de Irinel Columbeanu, Monica Gabor a început o viață nouă în America, acolo unde l-a cunoscut pe Mr. Pink, un cunoscut om de afaceri. Împreună cei doi cresc doi copii, pe Irinuca, fiica ei din căsnicia cu Irinel Columbeanu, dar și pe fiul lui dintr-o altă relație.

Zilele acestea, lumea showbizului românesc a fost zguduită de o veste de proporții! Monica Gabor ar fi devenit mamă pentru a doua oară, anunță CANCAN. Evenimentul s-ar fi petrecut în urmă cu șase luni, însă informația a fost ținută departe de ochii publicului până acum. Monica, în vârstă de 37 de ani, ar fi adus pe lume un băiețel în Los Angeles, continuând astfel să trăiască o viață discretă și fericită alături de partenerul său de peste un deceniu, Mr. Pink.

Cătălin Botezatu l-a cunoscut pe Mr. Pink

În acest context, Cătălin Botezatu a fost invitat la Știrile Antena Stars și a vorbit printre altele și despre Monica Gabor și Mr. Pink. Creatorul de modă a mers în casa celor doi în urmă cu ceva vreme și a dezvăluit cum omul de afaceri se comporta cu Monica, dar și cât de fericită era ea în prezența lui.

„Atunci când eu am mers la ei prima dată, în Beverly Hills, a fost o surpriză pentru mine să îl cunosc pe Mr. Pink și să văd cât de fericiți sunt și cât de mult se iubesc. Efectiv, îi purta o grijă exagerată, aș putea spune, iar ea era extrem de tandră, extrem de caldă, zâmbitoare, așa cum în ultimii ani în România și nu vreau să dau în nimeni pentru că am prieteni și aici, nu mai era.

Ei bine, alături de el am văzut-o pe Monica înfloritoare, Monica liniștită, foarte tare (…) Și atunci când m-am întors am zis că Dumnezeu are grijă de oameni și Dumnezeu lucrează prin alți oameni pentru a-i face fericiți, iar Monicăi asta i s-a întâmplat”, a declarat Cătălin Botezatu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, conform Spynews.

Irinel Columbeanu nu știe nimic despre Monica Gabor

Contactat de reporterii Spynews.ro, Irinel Columbeanu a declarat, în exclusivitate, că nu știa nimic despre faptul că fosta lui soție a născut din nou. „Mă bucur pentru ea, e o veste frumoasă,” a spus fostul milionar, care a aflat despre eveniment de la nașul de cununie. Acesta a mai mărturisit că, deși relația cu Monica este una distantă, cei doi păstrează legătura de dragul fiicei lor, Irina Columbeanu, acum în vârstă de 18 ani.

„Nu știam (nr. că a născut), dar nu pot decât să mă bucur atât pentru Monica, cât și pentru Irinuca. Dacă așa este adevărat. Nu mi-a spus nimic (nr. Irina Columbeanu). Nu cred că ar fi cazul să o sun, o să aștept să mă sune ea și o să îi spun același lucru și ei, că mă bucur, dacă e adevărat”, a spus Irinel Columbeanu, în exclusivitate pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Se pare că nici Irina Columbeanu, care a petrecut vara anului trecut cu tatăl ei în România, nu i-a spus acestuia că va avea un frățior.

