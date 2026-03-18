Irina Fodor vorbește deschis despre încercările care le-au pus relația la încercare și despre felul în care au reușit, de fiecare dată, să rămână o echipă.

„Nu există secret. Există alegerea zilnică de a rămâne împreună. Și multă iubire. Și răbdare. Umorul ne-a scos din situații tensionate de nenumărate ori. E super-puterea familiei noastre. Dacă poți râde împreună, ai deja jumătate din problemă rezolvată.

Normal, o căsnicie trebuie consolidată constant, nu crește din pământ, din iarbă verde, mai ales că, invariabil, traversează și perioade mai dificile. Diferite probleme de sănătate, programul de filmări care ne ține departe, hopuri financiare, am trecut prin toate, ca orice cuplu, nu am fost feriți de ele.

Dar revin la răspunsurile de mai sus: noi știm că formăm o echipă puternică împreună și ne și dorim unul altuia prezența. Cel mai bine funcționăm când suntem doi, indiferent de ce ne pregătește viața”, a spus Irina Fodor pentru revista VIVA!

În cadrul interviului, Irina a dezvăluit cum este soțul ei în relația de cuplu. „Răzvan nu e siropos, dar e foarte atent și foarte empatic. Are o intuiție absolut extraordinară și știe când am nevoie de afecțiunea lui, de o vorbă bună sau de o glumă care să mă scoată din gânduri apăsătoare, iar asta e tot ce îmi trebuie.

Și mai știe că îmi plac florile, așa că îmi cumpără fără vreo ocazie, în mijlocul săptămânii, de exemplu. Ocaziile oficiale le ratează, de cele mai multe ori. (râde)”, a mai spus Irina Fodor pentru sursa citată.

