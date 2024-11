Irina Fodor a vorbit despre al doilea copil, după 14 ani de căsătorie. Prezentatoarea Tv nu a spus ceva concret, lăsând în continuare loc de interpretări.

Irina și Răzvan Fodor s-au cunoscut atunci când vedeta TV avea 19 ani, iar actorul 32, în timpul filmărilor pentru serialul „Cu un pas înainte”, unde ea era asistenta lui.

Pentru că am fost destul de aproape în rol, a fost așa o chestie, o chimie pe care cred că am simțit-o fiecare dintre noi. Eu m-am intimidat puțin și am și intrat în carapace pentru că na, el era actorul…”, spunea Irina Fodor, pentru life.ro