Stiri Mondene Irina Loghin spune secretul siluetei sale. Are 82 de ani: „Normal că îmi simt și eu anii, că sunt destui” De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Duminică, 26 decembrie 2021, 10:13

La 82 de ani, Irina Loghin spune că are un stil de viață sănătos. Celebra cântăreață de muzică populară are mare grijă la alimentația sa și, în plus, face foarte multă mișcare.