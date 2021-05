Irina Mohora, detalii despre cea de-a doua sarcină. Cum s-a simțit vedeta. „A fost total diferită”

„A fost total diferită față de sarcina cu Zian, nu este o sarcină grea, însă în cazul puștiului meu, acum patru ani, habar n-am avut cum e să fii însărcinată, niciun simptom, dimpotrivă, aveam multă energie și toată lumea mă întreba cum mă simt, iar eu spuneam că mă simt ca înainte.

Ei bine, de data aceasta, în primele trei luni, am aflat și eu cum să fii însărcinată, în sensul în care am avut acele indispoziții specifice, grețuri, lipsă de energie, somnolență, dar imediat ce am trecut de primul trimestru, lucrurile au revenit la normal, cum știam că o să fie de la sarcina cu Zian”, a declarat Irina Mohora pentru Click.

„Sunt în continuare foarte activă, prioritatea mea din punct de vedere profesional, este emisiunea pentru copii, „1,2,3 și afli tot ce vrei” de la TVR, pe care o produc și o realizez, care este inspirată de puștiul meu (…).

Îmi doresc să fiu activă profesional inclusiv până în luna a opta. La Zian m-am prezentat la muncă până în luna a 9-a, mai aveam două săptămâni până să nasc, eu eram pe tocuri și eram în direct”, a mai adăugat vedeta pentru sursa citată.

