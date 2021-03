Irina Rimes se bucură când oamenii nu o recunosc pe stradă. "Pot să-mi trăiesc viaţa liber şi fără glugă pe cap"

Are 29 de ani și e originară din Republica Moldova. Irina Rimes a făcut și face furori în industria muzicală din România cu piesele sale, dar și cu stilul său. A obținut o notorietate și mai mare când a fost cooptată în echipa de la Pro TV, în juriul de la „Vocea României”.

Cu toate acestea, artista spune că nu e recunoscută mereu de oameni pe stradă, la mall, așa că se bucură că își poate trăi liniștită viața, ca un om normal, nu o persoană publică.

„Nu mă ascund tot timpul, la fel cum nu mă afişez tot timpul. Nici nu sar oamenii pe mine când mă recunosc pe stradă… Nu sunt atât de cunoscută. Pot să-mi trăiesc viaţa liber şi fără glugă pe cap în mall, într-o instituţie publică sau pe stradă.”, a spus artista pentru Formula As.

Cum s-a descurcat Irina Rimes când s-a mutat în România

Irina Rimes și-a lăsat familia în Republica Moldova și s-a mutat în România în urmă cu ani de zile. Avea unde să stea, chiar și o mașină.

„Unele articole de presă au spus de-a lungul timpului, complet neadevărat!, că am făcut foamea în România, până să răz­besc în muzică. Nişte informaţii scoa­se cu totul din context. Foame n-a fost niciodată. Nici sărăcie. Sărăcie înseamnă să nu ai siguranţa zilei de mâi­ne, or eu n-am dus-o niciodată atât de rău. Am părinţi care tră­iesc de­cent, şi când am venit în Bucureşti, a­veam unde să stau, nu plăteam chirie. Aveam chiar şi o ma­şină. Ce-i drept, un Re­nault Me­gane din 1997, dar mer­gea, ne ducea şi ne adu­cea. În schimb, da, a fost vor­ba despre răbdare, mun­că şi nopţi în studio.

A fost greu, aşa cum greu este şi să ai succes, şi mă refer aici la ges­tionarea lui: cine crede că succesul înseamnă să scapi de­finitiv de griji greşeşte amarnic. Dacă trag o linie, îmi dau seama că nici nu ar fi drept să folosesc cuvântul „greu”, având în vedere că şi atunci, ca şi acum, fac ceea ce iubesc: muzică. Viaţa dinainte de a deveni cunoscută a fost un capitol frumos, pe care l-am trăit cu plăcere şi mă bucur că am tre­cut prin el. Nu pentru că m-a în­văţat ceva ci, pur şi simplu, pen­tru că am văzut cum e să fie altfel.”, a adăugat ea pentru aceeași sursă.

