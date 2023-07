Irina a declarat că lupta cea mai mare pentru ea a fost să își dovedească sieși că poate și că în ultima perioadă ce spun ceilalți nu o mai afectează chiar atât de mult. Cu excepția unui episod care s-a lăsat cu bocete și ceartă între ea și Tudor Chirilă de față cu producătorii de la PRO TV și publicul din sală, de la Voce.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Se pare că între Irina și Tudor a existat un episod neașteptat. Cei doi s-au certat de față cu producătorii emisiunii și publicul din sală, în timpul filmărilor. Și-au aruncat cuvinte grele, iar artista recunoaște că a plâns din cauza interpretului. În cele din urmă aceștia s-au împăcat.

„Tudor era așa și în afara filmărilor. Poate uneori mai punem niște gaz, adică ducem un pic la extremă. Și el m-a făcut să plâng. Nu am avut o discuție parte în parte. Am avut o discuție de față cu toată lumea. Am folosit cuvinte care nu trebuiau folosite, de față cu producția.

Ne-am dus afară, eu am plâns un pic, m-am liniștit. El s-a dus afară, nu cred că a plâns, dar era enervat și el. Apoi ne-am dus în platou. Pe urmă, ne-am cerut scuze. Dar la Vocea României, după cinci minute trebuie să uiți tot”, a dezvăluit Irina Rimes pe YouTube, despre cearta cu Tudor Chirilă, potrivit Fanatik.

„Lupta mea cea mai mare este cu încrederea în sine. Lupta din capul meu. Eu îmi dau seama că am avut doar oameni care m-au respectat și m-au iubit. Poate într-un mod particular, cum a fost Tudor. Cum să mă supăr când mă tachinează?”, a adăugat Irina Rimes.

