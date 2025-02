„Toată lumea ne-a văzut împreună din primele zile. Nu ne-am ascuns nicio secundă. Am ieșit la cine, am călătorit, ne-am ținut de mână peste tot. Doar că acum am simțit să postez eu personal. El a postat mai devreme. Eu am simțit acum să postez și am făcut așa cum am simțit. Tot timpul îmi ascult sufletul.

El alocă mult timp iubitei sale. Așa că petrece mult timp în România. Iubește, se simte bine, trebuie să stea lângă iubita lui, nu?”, a spus Irisha pentru Cancan.

În cadrul interviului, Irisha a mărturisit că Domenico nu știa nimic despre ea atunci când s-au cunoscut.

„Nu mă știa, nu mă știa de nicăieri. Eu nu-l știam de nicăieri. Acolo ne-am cunoscut. Suferă puțin așa că apare peste tot și mai zice: «Nu putem face nimic că e presa după noi!» I-am zis: nu te mai plânge, asta e situația, ce să facem? E ok, adică s-a acomodat”, spune artista.

Fosta concurentă de la Survivor a dezvăluit și ce pact a făcut cu iubitul italian, însă de la începutul relației.

„Noi ne-am înțeles de la început că mie îmi plac surprizele spuse. Mai bine să-mi spui ce vrei să faci, ce vrei să-mi iei, ca să îți dau direcția corectă, pentru că și el mi-a zis: «Ești mai dificilă la gust, pentru că îți place altceva decât ar alege toată lumea. Și atunci dacă vreau să-ți iau nu știu ce pantofi cadou sau nu știu ce geantă cadou, ce culoare preferi?» La modul ăsta discutăm, dar mie îmi plac surprizele spuse”, a încheiat vedeta.

