Își reface Bianca Rus viața după separarea de soț? „Voi jongla, la un moment dat, cu dragostea”

Bianca Rus, în vârstă de 31 de ani, a avut un scurt mariaj cu Antonio. Cei doi au ajuns la separare în urma discuțiilor aprinse dintre ei. După despărțire și-au aruncat vorbe grele.

Bianca Rus a vorbit, în cadrul unei emisiuni de televiziune, despre viața sa din prezent. Artista a mărturisit că nu are de gând să se implice prea repede într-o altă relație sentimentală.

„Iubire? Nu. Nu-mi doresc pe nimeni în viața mea, mă simt bine cu mine, am și cățelușul. Voi jongla, la un moment dat, și cu dragostea, dar acum e prea devreme, nu sunt pregătită și mai am niște proiecte. Nu am regrete, mă simt bine, sunt fresh, sunt ok. Prefer să rămân artist”, a declarat Bianca Rus la TV.

