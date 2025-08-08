Dacă în cadrul emisiunii difuzată de Antena 1 ispita Cristina Scarlevschi încearcă să își mențină zâmbetul pe buze, în unele momente, telespectatorii au descoperit că tânăra a acceptat propunerea nu doar pentru a juca rolul de ispită, ci pentru a-și vindeca și propriile răni. „Eu mereu am fost și sunt pe un vibe și niște vibrații înalte. Am venit la «Insula Iubirii» fără măști, am venit să trăiesc o experiență de neuitat, mi-am dorit mult să vin să fiu uimită. A fost tare superb. Mi-a plăcut orice moment, dar pe alocuri a fost și greu. De fapt, cei de acasă cred că e ușor, te-ai dus la petrecere, dar de fapt este un test psihologic nu doar pentru cuplu, dar și pentru noi”, după cum a mărturisit chiar ea pentru Libertatea.

Insula a fost un bun prilej pentru a se detașa de problemele personale, așa că s-a lăsat purtată de val. Regretă că experimentul a durat doar trei săptămâni și în Thailanda totul era pe repede-înainte. „Nu prea am avut timp pentru shopping. Ne «fugăreau» de colo-colo, repede ne duceau la date-uri, repede ne întorceau. Chiar mi-am dat seama că am venit cu două valize, dar aveam puține haine. Îmi părea rău că nu mi-am luat eu toate costumele mele de baie, dar nu știam ce așteptări voi avea acolo”, a mai completat tânăra.

Ispita Cristina Scarlevschi nu știa nimic despre „Insula Iubirii”

Originară din Republica Moldova, Cristina a trăit o adevărată dramă în ultimii ani, așa că a văzut invitația de a participa la „Insula Iubirii” ca pe o gură de oxigen. Nu a putut să se detașeze complet căci zilnic se gândea la copilul ei, plecat prematur de lângă ea din cauza unei probleme de sănătate. „De fapt eu am primit invitație de participare și când mi-a scris să vin la „Insula Iubirii” ca ispită, eu am întrebat ce este emisiunea asta. Nu știam nimic absolut. Așa că m-am uitat la ultimul sezon, la sezonul 8. Mi s-a părut atât de interesant că nu dormeam nopțile. Când am venit la producător i-am zis că nu este normal”, a mai povestit tânăra.

Cristina Scarlevschi nu s-a făcut remarcată doar prin aspectul fizic și asemănării cu fotomodelul internațional Adriana Lima, ci și prin modul ei de a fi. Dat fiind faptul că a atras atenția telespectatorilor încă din primele zile, tânăra s-a confruntat cu un val de mesaje din partea lor, unele dintre ele chiar și negative. Spune că nu o deranjează în vreun fel și că și-a asumat faptul că o perioadă va fi în centrul atenției. „Sunt pregătită. În viața asta există un echilibru. Sunt oameni care nu te plac, dar sunt oameni care rezonează cu tine, ceea ce este ok. Fără așa oameni nu am înțelege ce înseamnă totuși esența bunului simț. Sunt pregătită și pentru hate. Îmi dau seama că acest gen de oameni au foarte mult timp ca să stea să comenteze, dar eu îi accept și pe ei și îi iubesc. Dar mai ales pe cei care scriu comentarii frumoase, mesaje frumoase”, a completat ispita pentru Libertatea.

