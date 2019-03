Iubita lui Cătălin Botezatu vorbește despre problemele de sănătate. „Mai durează cam o lună până mă recuperez complet”

În vara anului trecut, Monica Hill și Cătălin Botezatu s-au distrat pe cinste la Untold 2018. De atunci, s-a tot spus că sexy bruneta ar fi noua iubită a creatorului de modă. Tânăra s-a confruntat cu o infecție gravă în zona ochilor și a fost la un pas să ajungă la operație.

Acum, Monica Hill a explicat care este starea sa de sănătate.

„Pe lângă problemele de sănătate pe care le-am avut mă pregătesc pentru cat-walk în New York. Mi-a ajuns Clujul, acum m-am mutat în București. Avea nevoie de o schimbare. A trecut o lună de când am avut probleme. Recuperarea a fost cât de cât ușoară, dar trec toate”, a declarat Monica Hill la emisiunea Star Matinal, potrivit spynews.ro.

„Am avut un regim special, iar acum nu am voie să mă machiez sau folosesc unele probleme, am avut problema la ochi. Mai durează cam o lună până mă recuperez complet. Trebuia să fiu operată, miercurea trecută, dar când am fost la control am aflat că situația s-a îmbunătățit”, a mai explicat ea.

Monica Hill a reprezentat România la cea de 46-a ediţie a concursului Miss Intercontinental, care s-a desfășurat în Egipt, la Hurghada. Bruneta din Cluj a făcut primii paşi în modelling de la 12 ani şi a lucrat cu designeri renumiţi din România, precum Cătălin Botezatu, Romaniţa Iovan sau George Hojbotă, dar şi cu agenţii de modă din străinătate, în Italia şi Grecia.

