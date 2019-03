FOTO&VIDEO | Jurnalista Maria Andrieș l-a însoțit pe Dacian Cioloș în periplul său din Teleorman, județul lui Dragnea. Liderul Plus, schimb de replici cu simpatizanți PSD din Roșiorii de Vede: "Sunteți zero" / "Da, zero corupție"

Turneul prin țară al lui Dacian Cioloș a ajuns ieri și la Teleorman, județul unde PSD a adunat 62% din voturi, la alegerile locale din 2016.

Liderului partidului PLUS a mers în Roșiorii de Vede, Teleorman, ca să strângă semnături pentru participarea la alegerile europarlamentare a Alianței din care face parte alături de USR.

Reporterul Libertatea, Maria Andrieș, a asistat la emoțiile contrastante stârnite în oraș de vizita fostului premier.

Staff-ul PLUS a fost urmat ca o umbră de un grup de simpatizanți PSD care s-au declarat „apolitici”.

La final, Cioloș a făcut o un selfie cu „urmăritorii săi”. Tinerii au plecat, tot grupați, în pas elastic, spre stadion. Sporting Roșiorii de Vede avea meci în Liga 3.



De Maria Andrieș, Robert Hanciarec (foto/video), Ionuț Ștefan (Montaj)

Roșiorii de Vede, prăfuit, demodat, dar pașnic, are 24.000 de locuitori și o rată a șomajului de 9%.

„Guvernul zero! Nici n-au sediu”

Delegația PLUS a poposit la Casa de Cultură din oraș. Acolo s-au mutat și protestatarii PSD. „Guvernul zero! Nici n-au sediu, zero sediu!”, strigă un tânăr, care se recomandă drept agricultor. ”Uitați ce mâini muncite am! Cioloș mi-a tăiat subvenția!”.

Un tânăr cu trening gri ține un banner în care Cioloș e numit trădător de țară. Nu știe să spună de ce a trădat Cioloș țara și cum. „N-a făcut nimic pentru popor!”. „Dar PSD a făcut?”, „A mărit pensii, salarii”. ”Cât aveți salariul?”, ”1.800 lei”.

Protestatarii PSD: „Hai, că pierdem meciul!”

Protestatarii sunt tineri, îmbrăcați sport și se grăbesc să meargă la meci. Joacă Sporting Roșiorii de Vede, în Liga a III-a. „Asta e, pierdem prima repriză”. Un cuplu de vârstinici trece printre ei și dă să intre în Casa de Cultură.

Doamna, elegantă, cu bască, eșarfă și pardesiu de lână, se oprește să le dea replica tinerilor din grupul cu pancarte: „Cum să țineți cu proștii? Fiica mea, cu trei facultăți, nu și-a găsit de muncă aici, a trebuit să plece în Germania”.

Tinerii nu rămân datori și strigă: „Zero, zero!”. „Nu vă e teamă, doamnă?”, „La 75 de ani, nu-mi mai e teamă de nimic. Numai să îndrăznească!”.

Când Dacian Cioloș și membrii PLUS ies din Casa de Cultură, protestatarii PSD sunt copleșiți numeric. Raportul de forțe e 60 la 20. Poliția locală a parcat discret în apropiere, au venit și câțiva jandarmi. Fostul premier discută cu cei care strigă „Zero”, apoi pornește la plimbarea prin oraș. Alaiul PLUS e urmat de grupul PSD, ca de ecou.

O gospodină cu fes roșu, de sub care iese rebel părul cărunt, cere voie de la membrii PLUS să-i spună ceva fostului premier. Femeia e împinsă în față, emoționată, și discută cu Dacian Cioloș. Trei bărbați care predică mesajul Bibliei în zona pietonală refuză politicos să semneze pe lista PLUS. „Noi nu facem politică, suntem cu Domnul”. Strigătele celor de la PSD, bannerele, vestele colorate ale celor de la PLUS au înviorat centrul din Roșiori.

Cioloș se oprește să salute un cuplu de comercianți, în fața buticului lor cu hârtie igienică și mușama. Doamna cu fes roșu reapare, victorioasă, trăgându-și de mână o prietenă. „Am mai adus pe cineva!”.

O fotografie cât o mie de bannere

La intrarea în parcul orașului, Dacian Cioloș se oprește, face stânga-mprejur. Se desprinde de anturajul său și se duce glonț la grupul cu bannere „Guvernul zero”.

„Guvernul zero? Da, zero corupție. Gata, v-ați îndeplinit misiunea, putem să ne vedem de ale noastre!”, le spune acestora. Tinerii din grup roșesc, luați prin surprindere.

Cioloș se așază printre ei și își face un selfie cu tot grupul. Apoi protestatarii pleacă, tot grupați, în pas elastic, spre stadion.

„Nu concept ca țara să fie împărțită în județul lui ăla sau județul lui ăla. Că nu suntem în Evul Mediu. Am venit în Teleorman și o să vin de câte ori vreau. Nu vin să mă cert cu domnul Dragnea. Am venit pentru că suntem liberi, cred în democrația românească și sper ca oamenii de aici să înțeleagă că nu trebuie să se teamă. Să prindă curaj și să se exprime”, a declarat Dacian Cioloș, pentru Libertatea.

„Nu știm cine e, dar l-am văzut la televizor”

Trei puști cu role și biciclete au cerut și ei să facă o poză cu fostul premier. „Nu știm cine e, dar l-am văzut la televizor”, ne-a explicat unul dintre copii. După ce s-au pozat, puștii s-au strâns repede la o parte, cu ochii la telefon: ”Ia, să vedem cum a ieșit!”.