Iubitul Mariei Constantin, primele declarații după eliminarea ei de la Survivor România 2023: „Am văzut că îmi este greu fără ea”

Iubitul vedetei, care îi va deveni în scurt timp soț căci au planuri de nuntă, a spus că i-a simțit lipsa Mariei Constantin, de trei ani se cunosc și de atunci sunt de nedespărțit. „După ce a plecat, am văzut că îmi este greu fără ea. Obișnuința…am stat 3 ani de zile numai împreună”, a spus Robert Stoica, logodnicul Mariei Constantin, „La Măruță”, conform protv.ro.

Referitor la parcursul ei în competiție, Robert Stoica a mai explicat: „Prima zi nu am văzut-o chiar așa bine, se vedea că era foarte emoționată. I-a părut rău că părăsește competiția, ar fi vrut să demonstreze mai mult și s-a și văzut că a evoluat de la o emisiune la alta”.

În emisiune a fost prezent și Florin Burescu, prietenul Mariei Constantin. El a vorbit cu ea după eliminare, a spus cum se simte.

„E foarte liniștită, pentru că în sfârști a putut să-și facă un duș, să doarmă, să-și spele părul, lucru de care a dus cel mai mult lipsă. În același timp e tristă pentru că părăsește competiția. Își dorea să-și demonstreze ei că poate mult mai mult și, ulterior, celor care o urmăresc”, a adăugat Florin Burescu.

Florin Burescu, prietenul Mariei Constantin, și Robert Stoica, iubitul ei

Nu a adus niciun punct echipei Faimoșilor

Maria Constantin a fost eliminată de la Survivor România 2023. Artista făcea parte din echipa Faimoșilor, însă telespectatorii au decis ca ea să plece acasă. „A fost o experiență wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a spus Maria Constantin după ce a aflat că trebuie să plece acasă.

Astfel, în echipa Faimoșilor au mai rămas: Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina. Gheboasă a cerut să plece acasă, pentru că nu mai rezista în competiție. Vica Blochina, bună prietenă a Mariei Constantin, a început să plângă atunci când a aflat cine pleacă acasă.

Până să fie eliminată, Maria Constantin a participat la mai multe jocuri la Survivor, însă nu a adus niciun punct echipei sale. Și pe rețelele de socializare, după eliminare, ea a făcut declarații.

Le-a mulțumit tuturor pentru susținere și a anunțat că îi pare rău că a fost eliminată așa de repede.

