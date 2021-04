Iulia Albu e prezentă săptămână de săptămână în emisiunea lui Cătălin Măruță. Acolo comentează stilurile vestimentare ale vedetelor de la noi, dar și imaginile pe care acestea le postează în mediul online. Criticul de modă a analizat acum din punct de vedere vestimentar și nu numai aparițiile Andreei Esca.

A avut cuvinte de laudă, dar a și precizat că au mai existat momente în care a mai greșit, hainele nu i-au pus silueta în valoare.

„Andreea Esca are un stil al ei care poate părea depășit de multe ori, dar, în primul rând, prin ceea ce face, ea nu are cum să aibă vreo altă coafură vreodată. Interpretările sunt foarte puține cele care se pot face. Este bine așa.

Ea are câteva zone, este ori în acea zonă de imprimeuri care o prind bine, îi place mult zona florală. Ce aș face diferit în ce face ea? Nu aș purta cizme niciodată. Mi se pare că o femeie minionă care este bine proporționată nu are de ce să poarte acele cizme. Cizmele acelea până la genunchi. Ea poate să poarte și balerini, nu este nicio problemă, poate să poarte și tocuri. Și încă o sugestie pe care aș avea-o este ca atunci când poartă culoare să poarte și pantofii colorați. Adică să nu poarte pantofi negri dacă are rochie roșie. Lucru pe care îl mai face.

Ea este într-o linie foarte clară. Îmi place că mai postează imagini în care nu este diva absolută. Mi se pare că este această parte umană a ei. (…)

N-am spus că Andreea e bine în toate imaginile. A avut și Andreea Esca apariții nu foarte reușite. Se mai întâmplă. Mi se pare foarte bine faptul că ea nu promovează o imagine foarte prelucrată, pare foarte fresh, nu se prelucrează în fotografiile de Instagram. E un act de asumare.”, a declarat Iulia Albu la Pro TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

