Într-un interviu pentru VIVA!, criticul de modă vorbește deschis despre provocările sentimentale prin care a trecut și despre planurile sale.

„Îți promit că, în curând, VIVA! va avea o exclusivitate care va răsturna TOTUL. Până atunci, să lăsăm o doză sănătoasă de mister. Din punct de vedere sentimental, a fost un an foarte complicat. Acum suntem bine, și asta este cel mai important. Facem pașii corecți. Sunt într-o relație și mi-am găsit liniștea. Îmi doresc încă un copil cel puțin”, a declarat Iulia Albu pentru sursa citată.

Iulia Albu recunoaște că nu îi plac bărbații prea sensibili, ci cei care știu ce vor și care se impun cu limită, pentru a nu o provoca.

„Nu mi-au plăcut niciodată bărbații prea sensibili. Un bărbat trebuie să știe ce vrea și cum să își impună voința, dar trebuie să o facă cu blândețe pentru a nu trezi „scorpia din mine. Din fericire, momentan, bestia doarme liniștit (zâmbește) și atât timp cât există acest echilibru, toată lumea poate trăi fericită”, a mai spus vedeta.

De asemenea, Iulia Albu a vorbit despre planurile sale. „Viața m-a învățat să nu planific excesiv. În fond, suntem niște simpli actori pe scena vieții. Ce îmi doresc? Să pot să îi ofer Mikaelei TOT fără a îi da senzația că i se cuvine pur și simplu. Să mă «împart» cât mai eficient între profesie și familie și, nu în ultimul rând, să dăruiesc. Sunt atât de mulți oameni în jurul nostru care au nevoie de noi”, a încheiat Iulia Albu.

