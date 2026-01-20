În urmă cu mai mulți ani, Iulia Pârlea și Alex Pițurcă formau unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. Puțini știau însă că, dincolo de aparițiile publice și imaginea unei povești de dragoste frumoase, prezentatoarea rubricii meteo de la PRO TV trăia o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere emoțional.

O relație intensă, dar plină de suferință

Iulia Pârlea și Alex Pițurcă și-au început relația în anul 2016, iar timp de aproximativ trei ani au fost împreună. Deși la exterior păreau fericiți, vedeta a recunoscut recent că relația lor a fost una toxicǎ și i-a provocat multă durere și dezechilibru emoțional.

După despărțirea din 2019, drumurile celor doi s-au separat definitiv. Ulterior, Alex Pițurcă, fiul fostului selecționer Victor Pițurcă, a început o relație cu Cristina Ich, cu care are și un copil.

Confesiuni cu lacrimi în ochi, în podcastul lui Cătălin Măruță

Invitată recent în podcastul realizat de Cătălin Măruță, Iulia Pârlea a vorbit deschis despre perioada în care a fost alături de Alex Pițurcă. Cu ochii în lacrimi, prezentatoarea meteo a făcut mărturisiri sincere și dureroase, recunoscând că fostul partener i-a făcut mult rău.

„Chiar vorbeam zilele trecute cu o prietenă că de multe ori nu ne înțelegem părinții. Adică nu înțelegi niște lucruri. Spui cum a fost relația ei cu tatăl meu, de exemplu, pe care eu n-am înțeles-o niciodată. În condițiile în care era un om care îi făcea rău și ea a rămas cu el. Și eu întrebam «dar de ce ai rămas?». «O să înțelegi tu, la un moment dat». Și am înțeles. În ultima mea relație, am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”, a spus vedeta.

„Ultima relație cu Alex Pițurcă”, a completat Cătălin Măruță.

„Da. Au trecut șapte ani de atunci. S-a vindecat și dacă la început ești furios și dai vina pe el, acum am înțeles că nu a fost vina lui. Așa a fost momentul și că rolul lui în viața mea a fost să mă învețe că pot mai mult, să mă învețe că trebuie să am încredere în mine, să mă învețe că merit mai mult”, a declarat Iulia Pârlea.

Vedeta a explicat că relația nu a fost una sănătoasă și că a trecut prin momente în care a suferit profund, atât emoțional, cât și psihic. Chiar dacă nu a intrat în detalii explicite, mesajul transmis a fost unul clar: acea poveste de iubire a lăsat urme adânci.

Cu toate acestea, Iulia Pârlea spune că experiența trăită nu a fost în zadar. Din relația cu Alex Pițurcă, vedeta a învățat lecții importante despre sine, despre limite și despre respectul de sine.

Astăzi, prezentatoarea afirmă că știe mult mai bine ce tip de bărbat poate accepta lângă ea și că a învățat să se aprecieze și să se respecte mai mult. Deși a fost o perioadă dificilă, aceasta a contribuit la maturizarea ei emoțională și la echilibrul pe care îl caută acum în viața personală.

