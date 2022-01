Vedeta va cânta alături de unul dintre cei mai iubiți cântăreți din India și este extrem de fericită de reușita sa.

„Este unul dintre cele mai iubite show-uri din India, am mers acolo pentru a promova o piesă nouă, de dragoste. Am înregistrat-o pentru un film, Salman a auzit-o şi a păstrat-o pentru ultimul lui film. După care am decis să o lansăm ca film. Am avut foarte mari emoţii”, a spus Iulia Vantur la Pro TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cătălin Măruță: Unde e domnul Salman Khan?

Iulia Vântur: Probabil că e la studio, lucrează, el a editat tot videoclipul. Munceşte, iar eu sunt la repetiţii. Ne pregătim pentru un turneu în Statele Unite.

Cătălin Măruță: Cât iei pentru un concert?

Iulia Vântur: Promit că în România o să fac un preţ bun, cânt cu tot dragul pentru oamenii mei”, a fost dialogul între Iulia Vântur și Cătălin Măruță.

PARTENERI - GSP.RO Diana, un arbitru de 22 de ani, este victima răzbunării pornografice: „Sunt dezgustată. Am ajuns în centrul unui uragan, unui infern, asaltată de mii de mesaje”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro O tânără înţeapă mai multe prezervative într-un supermarket, apoi le pune înapoi pe raft. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 24 ianuarie 2022. Fecioarele redevin serioase și harnice, cum nu prea au reușit să fie în ultima perioadă

Știrileprotv.ro Cum a reacționat George Simion după ce a fost stropit cu cerneală

Telekomsport Cum a reacţionat Reghecampf când a auzit zvonurile despre presupusul amant al Anamariei Prodan: ”Venea la noi acasă”