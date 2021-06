Model, prezentatoare TV, actriță, mai nou, cântăreață, Iulia Vântur trăiește de mai mulți ani în India, pe care a dorit s-o cunoască odată cu lecturarea operelor lui Mircea Eliade.

„Momentul potrivit pentru mine a fost în 2011, când am mers prima oară acolo, într-o vacanță neplănuită. S-a întâmplat, viața m-a dus acolo. Când am plecat din aeroportul din Mumbai mi-a venit să plâng. Nu pot explica de ce. Îmi venea să plâng că plec de acolo și mi-am promis că mă voi întoarce. Acolo m-am umplut din nou cu mine. În România nu-mi mai plăcea de mine, aveam nevoie să mă reinventez într-un fel, simțeam că sunt și că pot mai mult de atât”, a rememorat românca.

Altă Românie

Din India, a ajuns să vadă cu ochi calzi situația din țară.

„Într-o țară străină, oricât de mulți prieteni și apropiați ai avea, te simți singur. Nu ai familia, nu ai prietenii de acasă, acolo am redescoperit România prin ochii omului departe de casă. Plângeam mult, dar apoi, de fiecare dată când mă întorceam în țară, spuneam: Doamne, ce frumos e locul ăsta, ce frumos s-a dezvoltat! Bucureștiul, am fost și la Iași, țara s-a dezvoltat foarte mult, mi se pare că România crește foarte mult. De fiecare dată observ o evoluție”, a povestit Iulia.

Succes cu un colind

Într-o altă cultură, Iulia și-a făcut ordine în suflet.

„În India l-am regăsit pe Dumnezeu. Când am ajuns acolo, mergeam la temple, voiam să cunosc cât mai mult culturi și religii diferite, fără a fi adepta unei credințe anume. Tot mergând prin templele din India, mi-am adus aminte de porunca din Biblie: Să nu-ți faci alți zei. Dar eu mi-am dat seama că mă rog doar la Dumnezeu. Că El e unul singur, iar la final ești tu, de fapt. Acolo l-am regăsit pe Dumnezeu. Uite, am înregistrat acolo un colind românesc, reinterpretat, care a ajuns number one acolo: La Betleem, colo jos. A fost mâna lui Dumnezeu”.

Iulia Vântur a explicat ce ar dori să aducă din India în țara natală.

„Aș aduce respectul pentru familie, legătura apropiată cu familia și cu prietenii. Sistemul acesta de clan. Noi, ca societate, în România, în Occident, am devenit prea individualiști. Suntem preocupați de noua familie, de copil, devine normalitatea noastră, a societății europene. În India sunt mult mai stabili emoțional, fiindcă au familia lângă ei, iar asta îmi place”.

