Conflictul din mediul online care le implică pe Iuliana Beregoi, Andreea Bostănică și Daniela Costețchi a atins un nou nivel, iar artista din Republica Moldova recunoaște că traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. După zile întregi de speculații, acuzații și comentarii dure, Iuliana a ales să își deschidă sufletul în fața fanilor și să transmită un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Mesajul Iulianei Beregoi, în plin scandal online

Iuliana Beregoi a avut parte de zile mult mai senine decât cele pe care le trăiește acum. Artista se află în mijlocul unui scandal de proporții, după ce în mediul online au apărut informații extrem de grave care o vizează direct. Printre acuzațiile vehiculate se numără presupuse acțiuni de șantaj și implicarea într-un gest șocant, despre care s-a spus că ar fi vizat intimidarea unei influencerițe cunoscute.

Valul de comentarii negative și îndoieli nu a întârziat să apară, iar unii internauți au pus sub semnul întrebării chiar și sinceritatea mesajelor transmise anterior de artistă. În acest context tensionat, Iuliana a revenit cu un nou mesaj, de data aceasta mult mai personal, prin care le-a cerut urmăritorilor să nu se grăbească să o judece.

În mesajul publicat pe Instagram, cântăreața a vorbit despre puterea interioară pe care încearcă să și-o păstreze, în ciuda presiunii uriașe. „Dumnezeu nu dă mai mult decât poți duce”, a scris Iuliana, subliniind că această perioadă este o adevărată încercare pentru ea, atât emoțional, cât și psihic.

Prima reacție oficială și poziția artistei Iuliana Beregoi

Cu o zi înainte, Iuliana Beregoi a oferit și prima reacție oficială în legătură cu acuzațiile care îi sunt aduse. Aceasta a afirmat că este nevinovată și că dezaprobă ferm orice formă de intimidare sau gest macabru, făcând referire la situația în care a fost implicată Daniela Costețchi.

Deși scandalul continuă să fie intens dezbătut în mediul online, mesajele de susținere din partea fanilor nu au lipsit. Mulți dintre urmăritori i-au transmis artistei încurajări și au îndemnat-o să rămână puternică până la clarificarea completă a situației.

Artista a făcut apel la răbdare și înțelegere, explicând că nu poate oferi, pentru moment, toate detaliile legate de situație. Potrivit declarațiilor sale, numele ei ar fi implicat într-o anchetă aflată în desfășurare, motiv pentru care este limitată în ceea ce poate spune public.

„Sunt nevinovată. Vreau să declar că nu am absolut nicio legătură cu acel sicriu despre care se vorbește. Eu nu am nicio implicare în această poveste. Este inuman și îngrozitor ceea ce s-a întâmplat și țin să menționez că și eu condamn astfel de practici. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva. S-au întâmplat lucruri foarte grave și aștept și eu, cu foarte mare interes, ca autoritățile să-și facă datoria și să aducă lumină în acest caz. Aș vrea să vă pot oferi mai multe detalii, însă, din păcate, nu pot, deoarece până în prezent au avut de suferit multe persoane și există riscul să fie afectați și mai mulți oameni. Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare, la care particip cu toată bunăvoința și cu tot interesul pentru a se face dreptate. Îmi pare foarte rău că fanii mei și audiența mea au fost nevoiți să asiste la tot acest bullying extrem de agresiv îndreptat împotriva mea în aceste zile, la limbaj vulgar și la tot ce s-a întâmplat pe TikTok”, a mărturisit Iuliana Beregoi în mediul online.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și ce concluzii vor aduce anchetele în desfășurare, însă este cert că Iuliana Beregoi traversează un moment delicat, în care presiunea publică este mai mare ca oricând.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE