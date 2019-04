Iuliana Luciu, dezvăluiri bombă înainte de marea finală Asia Express

„Acum am retrăit aceeași emoție. Eu trebuia să fiu în primul sezon, alături de Nicoleta. Cred în karma, putem plăti păcatele părinților. Se întâmplă cazuri. Am primit titlul de ghinionista Asia Express. Mie mi-a plăcut foarte tare. Spun asta pentru că nici n-am suferit prea tare. Am stat doar două săptămâni.

Noi deja am avut a doua șansă, am reintrat în concurs în locul Biancăi. A treia șansă era prea mult. Totul se întâmplă cu un scop. Dacă aș fi ajuns la proba cu urina, n-aș fi băut-o. M-a ferit Dumnezeu. Probabil că în tensiunea concursului aș fi făcut problele, dar după mi-ar fi părut rău. Acolo nu te gândești prea mult, le faci. Îmi plac toate echipele, îmi place echipa CRB, Oase”, a declarat Iuliana Luciu la Răi da’ buni.

CRBL a făcut echipă cu Oase la show-ul Asia Express, transmis de postul de televiziune Antena 1. Artistul a vorbit despre ce a însemnat această experiență pentru el în cadrul Observatorului de la Antena 1. Cei doi au fost eliminați din competiție, în cadrul ediției de marți seara.

