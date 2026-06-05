Instituirea nivelului 3 de securitate înseamnă suspendarea accesului în Portul Constanța. Potrivit surselor „Libertatea” nu se permite intrarea în Portul Constanța Nord și Portul Constanța Sud niciunei persoane sau mijloc de transport. De asemenea, este permisă ieșirea din port a persoanelor și autovehiculelor aflate deja în incinta portuară.

Toți operatorii economici, agenții economici și utilizatorii portuari au obligația de a respecta aceste măsuri.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța precizează, într-un comunicat, că prin măsurile luate „s-a evitat pierderea de vieți omenești”.

„Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a acționat în conformitate cu atribuțiile care îi revin încă din primele momente ale intervenției. În continuare se acționează în sprijinul autorităților, în eficientizarea aplicării măsurilor care se impun în cadrul planului de intervenție.

Prin măsurile luate, prin intermediul departamentelor specializate, de securitate și siguranță portuară, s-a evitat pierderea de vieți omenesti”, potrivit companiei.

Amintim că Ministerul Apărării Naționale a precizat că o dronă s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10.30, în Portul Constanța, fără a produce victime.

MApN precizează că drona nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Drona maritimă este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”, potrivit sursei citate.

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