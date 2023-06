„Pasiunea pentru muzică a fost de mică. Iubesc muzica şi provocările. Am văzut câte emoţii se transmit prin muzică şi am vrut să primesc energia frumoasă a oamenilor care se distrează şi să le transmit şi eu din energia mea. Am început să fac cursuri de DJ, am învăţat totul de la zero, ce face fiecare buton de pe player şi mixer. Aşa am descoperit cât de mult îmi place să mixez.

Am luat aceste cursuri în serios pentru că sunt profesionistă din fire. Cu toate că sunt la început, am avut plăcerea să călătoresc ca DJ, să întâlnesc public din toate părţile lumii şi să văd cum se bucură de muzica mea şi că se distrează pe ea, exact cum mi-am dorit. Dar şi să intru în contact cu industria muzicii electronice, să întâlnesc artiști şi DJ, dar să şi lucrez cu diverși producători”, a declarat Iuliana Luciu pentru Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Managementul meu se ocupă de booking. La Monaco mi-am făcut lansarea ca DJ şi sunt sigură că mi-a purtat noroc locul. La început a fost din pasiune pentru muzică, dar având în vedere că sunt invitată să mixez în foarte multe locuri, că lansez piese, că se organizează campuri de muzică la care particip pentru a compune piese, şi multe altele, o consider deja meserie”, a mai povestit sora Nicoletei Luciu pentru sursa citată.

Recomandări Managerul de la Institutul Oncologic București spune că a fost demis după ce „Mi s-a reproșat că am cheltuit 1.800 de lei pe zi per pacient, în loc de 4.000 de lei”

Ce spune despre relația cu sora ei, Nicoleta

Iuliana și Nicoleta au vieți total diferite și, deși se văd rar, cele două au o relație apropiată și vorbesc foarte mult. De asemenea, Iuliana spune că are o relație bună și cu nepoții săi.

„Ne înţelegem foarte bine, vorbim mult la telefon şi când avem ocazia, ne şi vedem. Mă susţine în tot ce fac, îmi dă sfaturi şi este alături de mine ori de câte ori am nevoie.

Am 6 nepoti pe care îi iubesc şi dacă Dumnezeu nu a considerat că a trebuit să fac copii până acum, înseamnă că are El alte planuri pentru mine”, a spus Iuliana.

Playtech.ro Cine este soția lui Marcel Ciolacu. Viitorul premier și partenera lui locuiesc separat

Viva.ro Cum arată fiica cea mare a lui Adrian Mutu, la 17 ani. Adriana este copia mamei sale, Consuelo

Libertateapentrufemei.ro Mama lui Stephan Pelger, monument de durere la incinerarea fiului. Ce vedete au venit la capelă

FANATIK.RO Gabriela Cristea și-a înșelat iubitul o lună de zile. Dezvăluiri neașteptate: ”Vă spun din experiența mea”

Știrileprotv.ro Coșmar pentru două turiste care au cunoscut un bărbat, într-o excursie în Germania. Una dintre ele a murit ulterior

Observatornews.ro Bogdan Giuseppe, falsul medic ginecolog care a violat zeci de femei, condamnat la 30 de ani de închisoare. Este considerat cel mai mare violator din istoria României

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Cum arată vila de lux din Beverly Hills în care stau Monica Gabor și Mr. Pink. 'Are mobilier franţuzesc, candelabru Baccarat' FOTO