Iuliana Tudor merge cu fiul la colindat! Vedeta îl duce pe Tudor pe străzile unde a copilărit

De Andreea Romaniuc Archip,

Vedeta TVR respectă tradițiile de sărbători și își educă fiul în acest sens. Iuliana Tudor își va colinda vecinii, așa cum obișnuia în copilărie, dar alături de băiatul ei, Tudor, în vârstă de 9 ani. „Cu familia voi fi, ca în fiecare an, la masa de Crăciun. Suntem împreună întotdeauna, de la asta nu abdic. Pregătim pentru Tudor clar câteva cadouri care sper să îl surprindă plăcut, vine Moșul cu siguranță și, mai mult decât atât, nu pierd cea mai mare bucurie pe care o avem de sărbători și anume să mergem la colindat. Merg cu el pe 23 decembrie, așa obișnuim, pe toate străzile unde am copilărit eu, acasă la Țintea, în Băicoi, și mă bucură faptul că își dorește lucrul acesta. Nu e doar un copil de oraș rupt de treaba aceasta, îi place. Și atunci ne pregătim cu două săptămâni înainte 5-6 colinde și totul sper să fie bine. Eu o să fac naveta la București pentru Târgul de Crăciun, că nu am încotro. Mă duc la colindat, iar seara am urcat în mașină și sunt pe scenă”, a declarat, pentru Libertatea, Iuliana Tudor.

Pregătesc împreună masa de Crăciun

Iuliana Tudor ne-a povestit că toți membrii familiei sunt implicați în pregătirea preparatelor tradiționale. “De la cozonaci până la sarmale, tot ce va fi acolo pe masă este o treabă pe care o facem în comun și de câțiva ani l-am implicat și pe Tudor. Fiecare are o anumită treabă pentru acest moment și e atmosfera aceea pe care o doresc tuturor”.

E prezentă și pe micul ecran

Prezentatoarea TV va fi alături de telespectatorii TVR și de sărbători, ea înregistrând în avans emisiunile. “În seara de Crăciun intrăm cu semifinala “Vedeta Populară”. Pe întâi ianuarie vom difuza programul special dedicat celor 60 de ani de scenă pe care îi împlinește Sofia Vicoveanca. Duminicile din luna decembrie, inclusiv 29 decembrie, sunt dedicate emisiunii “Vedeta Populară”, finala este pe 29 și vom vedea unde merge trofeul”, a adăugat ea. Iar pe 24 decembrie, Iuliana Tudor va fi în transmisie directă de la Târgul de Crăciun, alături de Aurelian Temișan, seara fiind dedicată colindelor internaționale.

Foto: Sorin Cioponea