Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, regizorul Iura Luncașu a dezvăluit cum a reușit să filmeze gratis într-un castel pentru care cei de la „Game of Thrones” au plătit nu mai puțin de 9 milioane de euro.

Filmul „Acel Martie”, filmat în Peniscola

„Am făcut prospecție aici! Unele zone le și știam. Adică este o poveste veche asta cu Peniscola, cu Andres Martinez Castella, primarul de aici… A fost la un film de-al meu… Am venit eu acum vreo 8-10 ani, nici nu mai știu când, cu un film și, Doamne, s-au organizat cu covoare roșii, nu știu cum… Au venit liderii locali și am rămas impresionat! Ei au într-adevăr cultura asta a filmului, nu-i o bagatelă pentru ei.

Și lui Andres i-a plăcut atât de tare filmul, încât a venit la mine. Eu chiar m-am mirat, pentru că filmul era pentru români, pentru comunitatea românească… Adică nici măcar nu i-am pus subtitrare în spaniolă… Dar lui i-a plăcut: «Mi-a plăcut foarte tare filmul și mi-aș dori foarte tare, uită-te la mine, eu sunt primarul orașului Peniscola, să vii să faci la un moment dat un film».

Eu știam că aici se filmează pe bani mulți… Adică cei de la «Game of Thrones», pentru trei luni, au plătit vreo 9 milioane de euro. Și i-am zis: «Eu n-am bani să…»! Iar el mi-a spus: «Pentru tine este gratis»! Și știi, am rămas cu chestia asta… Cum să ai acces la o asemenea locație gratis și să nu o folosești? Dar nu mi s-au legat până acum, pentru că eu aveam altă strategie atunci, făceam numai comedii, că asta vrea românul.

Uite că acum s-au legat perfect, poate că nimic nu-i întâmplător. S-au legat perfect, am venit și am luat… Am prospectat tot ce se poate prospecta, mi-am găsit exact locațiile potrivite… Eu mai filmasem aici, la un moment dat, niște videoclipuri muzicale cu HaHaHa Production. Oricând aș reveni aici să filmez. Este o țară care pare interminabilă. E bine! Oriunde pui camera, găsești un cadru aici. Doar că vezi, eu am și ambiția asta, ca orice regizor: să se și potrivească proiectul, nu să filmezi doar așa…”, a spus Iura Luncașu în exclusivitate pentru Libertatea.

În cadrele filmate în Spania, regizorul filmului apare într-o scenă, astfel că am fost curioși de ce a luat decizia de a juca și el în film.

„A fost o chinuială întreagă să găsim un actor spaniol pentru rolul lui Jack, asistentul Ruanei, personajul jucat de Esther Acebo. Am căutat în stânga, în dreapta, ne gândeam să organizăm casting… Și am zis: «E mult prea complicat»! Și eu, fiind actor la bază, dar mie nu-mi place să și joc, am zis: «Hai că joc eu! Ce am de făcut? Intru în cadru, zic o replică…»! Asta a fost singura rațiune, că mi se părea un tămbălău întreg că nu găseam un actor spaniol care să zică «Da»

O singură dată am mai jucat într-un serial… Tot așa, m-am enervat că trebuia să așteptăm un actor și asta îmi dădea programul peste cap. Și era un agent de bancă. Am zis și atunci: «Hai că îl fac eu, nu mai stau să…»”, a adăugat Iura Luncașu.

Și, pentru că s-a spus că „Acel Martie” („That March”) este un film făcut pentru piața internațională, l-am întrebat pe Iura Luncașu unde ar mai putea apărea filmul, în afară de România.

„Suntem în discuție cu trei distribuitori mari internaționali și trebuie să le dăm filmul. O să vedem exact cine ne oferă contact, pentru că noi vrem să ne ducem în toată lumea cu filmul ăsta, având în vedere castul pe care îl avem. Adică să ne ducem în toate teritoriile: Europa, America, peste tot”, a încheiat regizorul interviul pentru Libertatea.

