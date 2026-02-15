Cei doi au ales să dea vestea pe 14 februarie, de Valentines Day, în timpul vacanței petrecute în Dubai. Îmbrăcată într-o rochie roșie, Iustina apare în imagini alături de Cornel, ambii ținând mâna pe burtică, sarcina fiind deja una avansată.

„SUNT ÎNSĂRCINATĂ! 14.02.2026”, a scris Iustina în dreptul postării de pe contul de socializare. Iustina și Cornel au intrat în centrul atenției publice odată cu participarea în emisiunea Insula Iubirii. De altfel, Iustina a aflat că este pentru prima oară gravidă chiar în timpul filmărilor, iar la finalul sezonului Insula Iubirii 2024 și-a anunțat partenerul că va fi tată. Cornel mai are trei copii dintr-o altă căsnicie.

„Am fost stresată, nu mi-a venit nici stopul, of! Vai, atâta mi-ar mai trebui să fiu însărcinată, nu! Vreau măcar să mă liniștesc cu chestia asta că mă gândesc numai cum ar fi să fiu însărcinată acuma! Ar fi șocul vieții mele, cred că mai mare decât ce am văzut cu el, logic!

Mă sperie, da, în toată nebunia mea, să am un copil… Of, ar fi șocul vieții, că eu nu pot să fac avort, Doamne ferește, mă bate Dumnezeu pentru așa ceva! Și mie mi se pare că mi s-a schimbat conformația burții”, i-a spus Iustina Daianei la momentul respectiv, în timp ce se afla în show. Micuța Ivana a venit pe lume pe data de 29 octombrie 2024 și din acel moment le-a înseninat toate zilele părinților ei.

