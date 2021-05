Jador a fost părăsit de iubită. „Sunt singur. Nu știu de ce a plecat din viața mea”

Artistul a anunțat în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, în care a fost invitat pentru a promova noua melodie lansată cu Lino și Cătălin Moroșanu, că iubita Georgiana l-a părăsit.

Jador susține că nu știe de ce femeia de care e îndrăgostit a luat această decizie, nu îi mai răspunde și chiar l-a blocat pe toate rețelele de socializare.

„Sunt singur! Gata! Dar nu știu de ce. Mi-a dat mesaj că e gata, și mie, și prietenilor mei. Chiar am încercat să fiu cel mai cuminte posibil.

Nu mai vreau să mă însor, gata. Vreau să golănesc. Vreau o fată cuminte. Nu știu ce are Negruța! Măcar să îmi explice…”, a declarat Jador la „Teo Show”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Și Teo Trandafir, și Bursucu, prezentatorii emisiunii de la Kanal D, l-au rugat pe artist să se uite în cameră și să îi transmită un mesaj iubitei.

„Fată, de ce ai plecat din viața mea?! Întoarce-te, mi-e dor de tine, te iubesc. Ce ai de ai plecat? De ce, măi fată?

Vreau să îi dea toată lumea mesaj să o întrebe de ce a plecat. Bombardați-o cu mesaje, să știu și eu de ce a plecat”, a mai declarat Jador.

Jador și Georgiana s-au despărțit pentru prima oară în anul 2016. El a spus că a mers la „Survivor România” pentru a o uita, a afirmat cu luni de zile în urmă că o iubea la fel de mult ca pe mama lui.

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă… Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea.

Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gândețte la mine si la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”, a dezvăluit Jador la „Survivor România”.

Citeşte şi:

„M-au bătut până mi-a plesnit carnea”. Polițiștii dintr-o comună din Tulcea sunt acuzați de tortură, amenințări și umilințe

Palma primită de aproape un milion de angajați de la Guvernul Cîțu: patronii îi vor putea da mai ușor afară

PARTENERI - GSP.RO Cum a devenit o echipă dintr-o comună maramureșeană „sperietoarea” cluburilor din Liga 2. Aici e „zona crepusculară”

Playtech.ro Cum își păcălește Kaufland România clienții. Sute de români au căzut în plasa de la raft

Observatornews.ro "Mami, vino să mă salvezi!" Mesajele sfâșietoare ale unei fetiţe de 11 ani din Vaslui. A fost violată, ameninţată şi tăiată cu un cuţit de tatăl ei

HOROSCOP Horoscop 13 mai 2021. Berbecii au în față o zi destul de dificilă, în special în chestiunile financiare

Știrileprotv.ro Criza care a lovit SUA. Oamenii iau benzină în pungi și bidoane. FOTO & VIDEO

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca (Publicitate)