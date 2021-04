Jador, eliminat de la „Survivor România” 2021. Medicul i-a interzis să mai continue competiția

Un Consiliu de urgență a fost întrunit la Survivor România în ediția de joi seara. Daniel Pavel a anunțat că unul dintre concurenți va părăsi competiția.

Din păcate, acela a fost Jador, care de câteva ediții nu a mai putut intra pe terenul de joc.

„Mulțumesc Kanal d că m-ați invitat la acest show. Am crezut că e o joacă de copii și nu va fi așa greu. Este cel mai greu show la care am participat vreodată.

Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador.

Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă.

M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gură mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”, a spus Jador în cadrul emisiunii de joi seara.

A fost favoritul publicului din România

Jador a fost unul dintre favoriții publicului din România, fiind votat de aceștia de mai multe ori. Deși a dat tot ce a putut pe teren și a adus puncta echipei sale, Faimosul a fost nevoit să părăsească Republica Dominicană.

Tot în ediția de joi seara, în prim plan au fost și Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă, care au încălcat regulamentul: Culiță pentru că a dispărut în junglă timp de mai multe ore, iar Sebastian pentru că a încercat să ia legătura cu soția lui.

La auzul veștii că Jador părăsește competiția, Sebastian a început să plângă.

