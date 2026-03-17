Despre celebrul cuplu care s-a cunoscut datorită emisiunii Survivor România All Stars, când show-ul a fost difuzat de PRO TV, a vorbit Cătălin Moroșanu, care le-a fost naș la nuntă.

Contactat de jurnaliștii de la Cancan și întrebat dacă Jador și Oana Ciocan s-au despărțit, nici fostul luptător nu a oferit informații, însă a dat de înțeles că foștii concurenți de la Survivor România All Stars nu mai formează un cuplu.

„Ei fac parte din familia mea, sunt finii mei și voi ține legătura cu amândoi, și cu Jador, și cu Oana”, a spus Cătălin Moroșanu pentru sursa citată.

Potrivit informațiilor care au apărut în presă, Jador și Oana Ciocan nu se mai înțelegeau de ceva vreme, iar fosta Războinică este cea care va rămâne în locuința pe care ea și cântărețul și-au cumpărat-o în urmă cu doar câteva luni.

Un semn că zvonurile sunt adevărate este și mesajul pe care Jador l-a postat pe rețelele de socializare, prin care anunță că își caută o nouă casă.

„Caut o casă pe lac la Balotești sau la Corbeanca. Cine are, vă rog frumos, dați-mi un mesaj în privat! Caut casă individuală, o proprietate să… mă pot muta acolo”, a spus artistul în mediul online.

Un alt semn că Jador și Oana Ciocan nu mai formează un cuplu este și acela că ei nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare, chiar dacă în continuare mai au fotografii în care apar împreună, dar și alături de Avraam, fiul lor.

