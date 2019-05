Celebritățile vin an de an la Met Gala pentru a arăta lumii cât de faimoși și flamboiante pot fi. Iar noi, ceilalți, stăm, privim, ne crucim sau suntem impresionați. Met Gala se ține în luna mai a fiecărui an la New York pentru a celebra deschiderea Muzeului de Artă Metropolitan, iar invitații au fost rugați să vină acum cât mai teatral sau colorați posibil.

S-au jucat cu chipul lui



Una dintre vedetele care au luat ochii pe covorul roșu a fost Jared Leto. Actor și cântăreț, sau invers, rocker divinizat de puști, în ciuda celor 47 de ani ai săi, americanul este tot mai extravagant. Mai ales de când a devenit una dintre figurile principale ale campaniilor Gucci și este un prieten foarte apropiat de Alessandro Michele, celebrul director de creație al colosului italian. La New York, Jared a sosit într-o ținută de gală roșie asortată cu tot felul de bijuterii, dar șocul a fost reprezentat de faptul că a venit cu replica propriul cap la șold! Da, asta chiar e ceva ieșit din comun să vii cu două capete la o prezentare de modă, dintre care unul să-l ții teatral în mână. Pilotul de F1, Lewis Hamiltom, a rămas perplex în imediata lui vecinătate, iar cântărețul Shawn Mendes a jonglat cu el! Cu chipul lui Jared.

În iulie, la Cluj

Leto nu este la prima ispravă de acest fel. Costumațiile sale au fost tot mai fistichii cu cât a înaintat în vârstă și a mai pus și ban pe ban. Și-l vom vedea pe 21 iulie la Electric Castle performând cu fratele său, Shannon, și cu 30 Seconds to Mars într-un show memorabil. E a doua oară când familia Leto va fi în România, după concertul din vara 2014 de la București. Pe lângă premiile câștigate la tot felul de festivaluri pe mapamond, idolul a zeci de mii de tineri, dacă nu chiar mai mulți, a lansat un single ”Up in the air” în spațiu. Premiera a fost pe Stația Spațială Internațională pe 18 martie 2013.

Million Dollars Club



Vegan de foarte mulți ani și extrem de atent la dieta sa, tocmai de aceea pare că a descoperit secretul tinereții eterne, Jared a trecut prin transformări multiple cu ocazia rolurilor pe care le-a jucat în cinematografie. S-a îngrășat peste 30 de kilograme să joace rolul asasinului lui John Lennon în ”Chapter 27”. Apoi, a slăbit incredibil de mult pentru rolul, secundar, din ”Dallas Buyers Club” unde l-a / a interpretat-o pe Rayon, o femeie transsexuală, pentru care a fost recompensat cu un Oscar în 2013! A mai fost și ”Joker” în ”Suicide Squad”, pentru care și-a vopsit părul în diverse culori ciudate. Prieten la cataramă cu Elon Musk, unul dintre bogații planetei, a investit în tot felul de proiecte din care scoate mulți bani necesari proiectelor sale artistice. Jared Leto este rock star, fashion icon, tech investor, câștigător de Oscar cu peste 15 milioane de albume vândute.

