Actorul american James Handy, înjunghiat mortal la vârsta de 81 de ani. Suspectul este un apropiat al familiei

Apelantul le-ar fi spus operatorilor: „Sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului”. Actorul american James Handy, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum Top Gun: Maverick, Jumanji, Logan, The Rocketeer și Arachnophobia, a murit la vârsta de 81 de ani după ce a fost înjunghiat în fața locuinței sale.

Potrivit informațiilor transmise de Los Angeles Police Department, polițiștii au intervenit miercuri dimineață la o adresă din cartierul Tarzana, după un apel la serviciul de urgență 911, notează Forbes.

La sosirea la fața locului, agenții l-au găsit pe James Handy inconștient, în curtea din fața casei, cu o plagă înjunghiată în zona pieptului.

Când ofițerii au sosit, l-au găsit pe Handy, în vârstă de 81 de ani, inconștient în curtea din față a unei case, cu o rană de înjunghiere în piept. A fost dus la spital, dar a murit din cauza rănii, a declarat poliția.

Principalul suspect este un bărbat de 44 de ani, identificat drept Michael Gledhill. Acesta a fost arestat sub acuzația de omor și este deținut pe o cauțiune stabilită la două milioane de dolari.

Născut la New York sub numele de James Michael Handy, actorul și-a început cariera pe micile ecrane în 1977, într-un rol episodic în serialul Ryan’s Hope.

Debutul său în cinematografie a venit în 1981, în filmul Taps, unde a interpretat rolul unui șerif. Pelicula i-a avut în distribuție pe Tom Cruise, Sean Penn și Timothy Hutton.

Ultimul său rol pe marele ecran a fost în blockbusterul Top Gun: Maverick, unde a interpretat personajul Jimmy, barmanul localului frecventat de piloți.

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