Alexandra vine la Alba Iulia după o lună plină de evenimente în cariera ei. A debutat în Campionatul European de Raliuri, unde a ajuns la finiș cu bine, a încheiat pe 8 la general în Raliul Argeșului, dar a avut și primul accident serios, la Marele Premiu al Brașovului, când s-a răsturnat cu modelul Ford Fiesta Rally3.

„Incidentul de la Brașov nu m-a descurajat, ci din contră. Voi fi mult mai motivată să îmi urmez visul. Am și încredere din partea echipei, iar acum voi pilota pentru prima dată un model Rally2, așa că abia aștept etapa de la Alba Iulia”, a declarat Alexandra.

Ea este chiar fiica deja experimentatului pilot de raliuri Adrian Teslovan, care și-a făcut debutul în motorsport în urmă cu 24 de ani.

„Alexandra progresează odată cu fiecare cursă, iar asta se vede și în rezultate. Ce s-a întâmplat la Brașov face parte din joc. Și eu am avut multe astfel de incidente de-a lungul anilor”, a spus Teslovan senior.

Alexandra Teslovan și-a început cariera în motorsport la o vârstă fragedă, pe când avea doar 14 ani, concurând inițial în discipline precum slalom paralel, viteză în coastă și time attack. În 2023 și-a făcut debutul în Campionatul Național de Raliuri, atunci când a ieșit campioana juniorilor în Trofeul Rally Start. Anul trecut, adolescenta din București a încheiat pe locul 1 la Cupa Peugeot din campionatul național.

Alexandra va puncta în clasamentul echipelor de la Alba Iulia alături de Cristiana Oprea pentru UniCredit Leasing Motorsport Team, cele două având ca obiectiv podiumul.

Etapa va debuta vineri seară cu startul festiv pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, iar mâine dimineață, tot în centrul orașului Marii Uniri, vor începe antrenamente. Manșele de concurs sunt programate să înceapă la ora 14:00, accesul publicului fiind gratuit.

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