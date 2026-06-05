„Încheierea contractului dintre SRI și companie n-are nicio legătură cu Guvernul României. După ce s-au aprobat sumele pentru fiecare autoritate și lista de proiecte, fiecare autoritate – MApN, SRI, STS, SPP, iar în cazul acesta, SRI – și-a negociat, conform prevederilor legale, achiziția. Unii au derulat licitații, alții au avut proceduri de negociere, pentru că, în cazul armamentului sau în cazul unor aspecte de securitate, sunt anumite restricții. Și SRI a derulat această procedură.

Mi se pare normal ca ei să explice pentru a nu se crea confuzii și oamenii nu mai înțeleg ce se întâmplă.

După ce au negociat contractul, la final au venit cu suma respectivă, cu contractorul și, în grupul de lucru de la guvern, care integrează toate aceste proceduri, s-a dat o aprobare finală care a însemnat că se verifică dacă destinația sumei alocate a fost rspectată și suma în cuantum. Dar acest grup de lucru nu a avut nicio ingerință în negocierile în negocierile care s-au purtat direct și nici Guvernul nu a avut niciun fel de discuție.

Eu am aflat din presă cine a semnat acest contract. Instituțiile care au făcut aceste contracte trebuie să fie cât mai transparente posibil. Dar unele au clauze de confidențialitate, pentru că sunt contracte de armament”, a spus Ilie Bolojan, la Euronews.

Pe de altă parte, SRI a susținut într-un comunicat că „identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului”.

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