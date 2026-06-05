El Hierro se află la puțin peste 2 ore distanță de Tenerife

În fiecare seară, în timp ce soarele apune peste coasta aglomerată a insulei Tenerife, un singur feribot care transportă doar câțiva turiști străini părăsește portul liniștit și se îndreaptă spre vest, traversând apele agitate ale Oceanului Atlantic. După o călătorie de aproximativ două ore și jumătate, ajunge în El Hierro, cea mai izolată dintre Insulele Canare și una dintre cele mai puțin cunoscute destinații turistice din Europa. Considerată odinioară limita vestică a lumii cunoscute și ultimul petic de pământ văzut de navigatorul Christopher Columbus înainte de călătoria sa spre Americi, în 1492, insula atrage astăzi turiști care caută liniște, natură și spiritul descoperirii.

În timp ce insule celebre precum Tenerife, Lanzarote sau Gran Canaria sunt vizitate anual de milioane de oameni, El Hierro rămâne aproape neatinsă de turismul de masă. În 2024, peste șase milioane de turiști internaționali au vizitat Tenerife. În aceeași perioadă, doar 4.100 au ajuns în El Hierro.

Explicația este simplă: insula nu are hoteluri de lux, nu există zboruri directe din afara arhipelagului și foarte puține agenții turistice includ destinația în programele lor. Cei care vor să evite feribotul trebuie să călătorească la bordul unor avioane cu elice din Tenerife sau Gran Canaria.

Insula celor 1.000 de vulcani

El Hierro este supranumită „insula celor 1.000 de vulcani”.

Pe cei puțin peste 260 de kilometri pătrați ai săi trăiesc aproximativ 12.000 de locuitori, înconjurați de peste 500 de cratere vulcanice deschise și alte aproximativ 300 acoperite de fluxuri mai recente de lavă.

La altitudini de peste 1.500 de metri, pădurile veșnic verzi par suspendate printre nori, în timp ce dedesubt stâncile negre vulcanice coboară abrupt spre Atlantic. Insula găzduiește mai multe microclimate care se schimbă spectaculos de-a lungul unei singure zile.

Piscine naturale și peisaje modelate de lavă

Pe coasta vestică se află unele dintre cele mai spectaculoase piscine naturale ale insulei, inclusiv Charco Azul, unde localnicii și turiștii înoată în bazine formate în cratere vulcanice. În nord-vestul insulei se întinde Valea Golfo, o depresiune uriașă formată în urma unei alunecări preistorice de teren. Zona are un climat mai tropical și reprezintă centrul agricol și economic al insulei.

Aici se găsesc plantații de fructe și podgorii care, în ultimii ani, au început să fie deschise vizitatorilor.

Vinuri rare salvate de o catastrofă care a devastat Europa

Izolarea geografică a insulei a avut și efecte benefice. El Hierro a fost una dintre puținele regiuni europene care au scăpat de epidemia de filoxeră din secolul al XIX-lea, insecta care a distrus podgorii întregi pe continent. Astfel au supraviețuit aici numeroase soiuri de struguri dispărute în alte zone, inclusiv Baboso Negro, un soi specific Insulelor Canare.

„A existat o perioadă, nu cu mult timp în urmă, când beam vin produs acasă pentru că era mai accesibil și mai ieftin decât apa”, a declarat Alfredo Hernández Gutierrez, reprezentant al viticultorilor locali.

Paradis pentru scafandri și pescari

Pe coasta sudică, în satul pescăresc La Restinga, vizitatorii pot descoperi unele dintre cele mai apreciate preparate din pește și fructe de mare ale arhipelagului. În apropiere se află Rezervația Marină Mar de las Calmas Marine Reserve, una dintre cele mai importante zone de scufundări din Europa de Vest.

Cu o vizibilitate subacvatică ce poate depăși 30 de metri, rezervația adăpostește vulcani submarini, recife de corali și funduri marine spectaculoase. Pescarii locali continuă să utilizeze metode tradiționale, cu undițe, cârlige și momeală vie, pentru a proteja biodiversitatea marină.

Una dintre ultimele limbi fluierate din lume

El Hierro păstrează și o tradiție rară. Insula este unul dintre puținele locuri din lume unde se mai practică o limbă fluierată indigenă, cunoscută sub numele de Silbo Herreño. Acest sistem de comunicare era folosit de populația indigenă Bimbache și permitea transmiterea mesajelor pe distanțe de peste un kilometru.

Deși în anii 1990 limba era pe punctul de a dispărea, autoritățile locale au introdus cursuri gratuite pentru copii și adulți. Astăzi, lecțiile sunt predate în școli și în piețele locale.

Insula vrea să funcționeze cu energie 100% regenerabilă

Una dintre cele mai ambițioase realizări ale insulei se află în apropierea capitalei, Valverde. Cinci turbine eoliene uriașe, o stație de pompare și două rezervoare construite în cratere vulcanice fac parte din proiectul energetic Gorona del Viento. Sistemul produce mai mult de jumătate din energia consumată zilnic pe insulă și utilizează atât energia eoliană, cât și energia hidroelectrică.

În 2019, instalația a stabilit un record mondial, furnizând energie electrică timp de peste 24 de zile consecutive fără utilizarea combustibililor fosili. Pe întreaga insulă există stații gratuite de încărcare pentru automobile electrice, iar locuitorii primesc subvenții pentru instalarea panourilor solare.

Autoritățile locale încearcă acum să dezvolte turismul fără a afecta mediul și stilul de viață tradițional.

În următoarele luni vor fi deschise noi muzee dedicate pescuitului sustenabil, iar turiștii vor putea participa la ieșiri pe mare alături de pescari, tururi ale podgoriilor, ateliere de vinificație, producție artizanală de brânzeturi, cursuri de croitorie și vizite în plantațiile de aloe vera.

Insulele Canare sunt un grup de insule spaniole situate în Oceanul Atlantic, la sud de Peninsula Iberică. Sunt compuse din șapte insule principale: Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera și El Hierro, precum și din numeroase insule mici. Relieful insulelor Canare este variat, cu munți înalți și vulcani, plaje de nisip fin și deșerturi. Clima insulelor este mediteraneeană caldă, cu veri călduroase și ierni blânde.