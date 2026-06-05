În schimb, partea americană a precizat, la rândul său, în scrisoarea de angajament, că va depune toate actele și activitățile avute în vedere la Departamentul de Justiție al SUA, în temeiul prevederilor FARA, o lege federală americană care obligă persoanele și entitățile care fac lobby, advocacy sau PR în SUA în numele unui „principal străin” (guverne, partide sau organizații din afara SUA) să se înregistreze oficial și să raporteze public activitățile și finanțările. 

Așadar, firma comercială americană respectă principiul transparenței față de guvernul american, nu însă și partea română față de publicul român. „Sunteți de acord să cooperați de bună-credință pentru a furniza informațiile și documentația care pot fi în mod rezonabil necesare pentru a ne conforma cerințelor FARA, inclusiv modificările sau suplimentele la orice documente depuse”, precizează firma americană responsabilitățile părții române. 

Președinția susține că a ales această cale juridică invocând faptul că se află în situația unei „unei urgenţe care rezultă în urma apariţiei unei situaţii de criză şi care nu este compatibilă cu perioadele de aplicare a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, precum şi în cazul prevăzut la art. 50 alin. (2) lit. d)” 

Libertatea a transmis următoarele întrebări Administrației Prezidențiale: 

1. Care au fost criteriile de selecție ale Administrației Prezidențiale în baza cărora a fost aleasă firma Eversheds Sutherland (US) LLP pentru contractul încheiat între Administrația Prezidențială și această firmă de lobby american? 

2. De ce Administrația Prezidențială nu a organizat o licitație în care să se înscrie mai multe firme de acest tip?

3. Ce livrabile va presta lunar această firmă, potrivit contractului? 

4. Contractul prevede clauze privind eventuale conflicte de interese?

5. Puteți transmite redacției Libertatea contractul semnat între Administrația Prezidențială și Eversheds Sutherland (US) LLP? 

6. Care sunt instituțiile europene cu care această firmă a mai lucrat în trecut? 

Administrația Prezidențială a răspuns că procedura de achiziție a fost inițiată „după evaluarea de oportunitate și necesitate din cadrul hotărârii CSAT și în conformitate cu prevederile art. 1, ale art. 54 lit. c) și ale art. 102 lit. c) din OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, cu completările și modificările ulterioare, prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, prin aplicarea corespunzătoare a cadrului normativ incident”. 

Președinția susține că a realizat o analiză pentru identificarea unui operator economic capabil să susțină un mandat strategic cu relevanță directă pentru poziționarea României în ecosistemul decizional american, care să respecte o serie de cerințe, luând în considerare domeniile și informațiile vehiculate, în detalii acestei analize sunt clasificate. 

Redăm comunicatul Președinției: „Detaliile despre analiză și ofertă constituie informații clasificate, potrivit legii, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare la acestea. Importanța deosebită și gradul ridicat de sensibilitate ale obiectivelor specifice urmărite prin acest angajament au impus stabilirea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate prevăzute în Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, reflectate în proceduri concrete de acces la informațiile clasificate gestionate, de protecție împotriva diseminării, divulgarea acestora fiind de natură să producă daune semnificative la adresa securității naționale.

Livrabilele sunt guvernate de legislația privind informațiile clasificate, fiind exceptate de la liberul acces, potrivit cadrului legislativ specific. Acestea vor predate beneficiarului, respectiv Administrația Prezidențială, care le va valorifica instituțional. Acestea se referă, în principal, la consiliere strategică, planificare tactică, îndrumare în politici publice și asistență în relațiile guvernamentale cu privire la aspecte aflate în atenția Guvernului SUA, Congresului SUA, guvernelor statelor și ale altor părți interesate relevante pentru a consolida securitatea națională a României.

Documentația elaborată potrivit legii pentru derularea procedurii de achiziție publică conține și aspecte care vizează prevenirea apariției unor conflicte de interese în derularea angajamentului încheiat între părți”. 

În 25 mai, Administrația Prezidențială a anunțat că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA, cu firma americană Eversheds Sutherland. „Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate”. 

Potrivit unei documentări realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, într-un acord tipic de lobby cu o firmă din SUA, livrabilele constau de regulă în:

  • Rapoarte și analize politice: Documente scrise care evaluează deciziile de la Washington, oportunitățile economice pentru România sau riscurile de securitate.
  • Strategii de comunicare și advocacy: Planuri clare despre cum trebuie abordați oficialii americani (din Guvern sau Congres) pentru a obține sprijin pe teme de interes național (ex: vize, investiții, tehnică militară).
  • Note de informare (briefing papers): Sinteze pregătite pentru delegațiile române, care explică profilul decidenților americani și argumentele care trebuie folosite în discuții.
  • Rapoarte de activitate periodice: Liste detaliate cu acțiunile întreprinse de lobbyști (ex: „Am contactat consilierii senatorului X”, „Am transmis poziția României către comisia Y”).
  • Facilitarea de contacte directe: Organizarea propriu-zisă de întâlniri oficiale între reprezentanții statului român și oficiali americani cheie.
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