O femeie și fiul ei de 14 ani, victimele dronei rusești

Femeia în vârstă de 51 de ani și fiul ei de 14 ani au fost răniți în explozia dronei rusești care a lovit un bloc din Galați, vineri dimineață. Cătălin Sion, purtător de cuvânt al ISU Galați, a declarat pentru Libertatea că cei doi se aflau în apartamentul afectat de explozie.

„Nu am auzit un zgomot de motor înainte, ci direct o explozie asurzitoare. Totul a devenit negru într-o secundă, iar geamurile s-au pulverizat peste noi. În cameră a izbucnit imediat un incendiu violent”, a povestit victima, pentru televiziunea Digi24.

În ciuda panicii și a fumului dens care a umplut rapid apartamentul, instinctul de mamă a fost cel care a dictat primele reacții salvatoare. Gândul că viața copilului ei este în pericol iminent i-a dat forța de a acționa în ciuda rănilor suferite.

„Îmi aduc aminte clar că am tras de ușă și nu s-a deschis, nu știu cum a intrat cheia atunci, dar a intrat. Și știu că era blocată de moloz. Atunci m-am speriat un pic. Am zis: ce fac, dacă nu deschid ușa? Am tras de ea până s-a deschis. Copilul nu venea. Molozul, nu știu cum să vă explic, tavanul, era așa, cu vârf! Și nu am putut să trec peste el. Am mers pe lângă, pentru că curgea. Deci, ce vedeți aici, pe mâna mea, sunt, cred, după m-am gândit, nu atunci, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa zic eu, pentru că și în păr, pe partea asta, eu le-am smuls, cât am stat aici, în spital, le-am smuls. Aveam așa, pe el. Pe lângă perete, pentru că copilul nu ieșea, spunea: nu pot, nu pot, nu pot! Și am zis: mă, trebuie să trec. Efectiv, l-am împins! Deci l-am împins. El spunea că arde. Arde, ieși afară că nu… Și l-am împins, tot pe lângă perete, până l-am scos pe hol”, a declarat femeia, de pe patul de spital.

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Intervenția salvatorilor și starea victimelor

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și ambulanțe SAJ. Locatarii blocului afectat au fost evacuați în siguranță, în timp ce pompierii s-au luptat zeci de minute cu flăcările pentru a împiedica extinderea incendiului la restul imobilului.

Medicii care o îngrijesc pe femeie au precizat că aceasta a suferit arsuri și traumatisme ușoare, starea ei fiind stabilă în prezent, însă trauma psihologică prin care trece este una profundă. Copilul a scăpat fără răni fizice grave, dar se află sub monitorizare și evaluare psihologică.

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